Was ist das absolut Beste auf der Welt? Klar, Deep Dish Pizza nach Chicago-Art, aber direkt danach kommt irgendwo auf Platz 2 bis 100 Heroes of Might & Magic - oder Might & Magic Heroes, wie Ubisoft die Serie seit ein paar Jahren nennt. Das Rebranding hat den legendären Mix aus Strategie und Rollenspiel leider nicht vor der Mottenkiste bewahrt, denn seit dem letzten Teil Heroes 7 im Jahr 2015 herrscht Ruhe im Karton.

Doch was Ready or Not bei den Taktik-Shootern illustriert, will diese Woche hier auch ein neues Strategie-Rollenspiel beweisen: Wenn die Genre-Könige pennen, muss halt jemand die Krone an sich reißen. Und damit willkommen bei den wichtigsten Steam-Releases der Woche. Springen wir direkt zu unseren Favoriten.

Highlight der Woche: Songs of Conquest

Genre: Strategie-Rollenspiel | Entwickler: Lavapotion | Release: 10. Mai 2022

Hach, für jeden Heroes-Fan sieht Songs of Conquest einfach nur sexy aus. Als hätten die Entwickler sich Heroes of Might and Magic 3 geschnappt, es optisch ein bisschen frisiert, um daraus eine große Wiedergeburt zu spinnen. Und auch in puncto Gameplay bleibt Songs of Conquest nah bei der Vorlage: Zug um Zug zieht ihr mit eurer Armee durch das Land, interagiert mit spannenden Schauplätzen, baut eure Festungen aus, tragt Rundentaktikkämpfe aus und levelt eure Einheiten.

Zum Early-Access-Release am 10. Mai 2022 geht Songs of Conquest allerdings in etwas kleinerem Rahmen an den Start. So wird es erstmal nur vier Fraktionen geben - hier sind Heroes-Fans tendenziell mehr gewohnt. Aber hey, mit Paladinen und Nekromanten gehören zwei Klassiker dazu. Und die Sumpfstämme der Rana und Söldner-Tüftler der Barya klingen zumindest spannend.

Wir werden uns das Spiel natürlich auf GameStar.de direkt zum Launch anschauen, also haltet die Augen nach einem Early-Access-Test offen. Bis dahin, schaut mal hier rein:

36 12 Mehr zum Thema Songs of Conquest ist die größte Hoffnung für Might & Magic-Fans seit Jahren

Weitere spannende Releases

Abseits von Songs of Conquest sieht's zwar eher mau aus, aber ein paar interessante Geheimtipps finden sich dann doch.

Dienstag, 10. Mai 2022

We Were Here Forever: Ihr erwacht im finsteren Castle Rock und müsst euch einen Weg heraus bahnen. Sieht ziemlich cool aus.

Eiyuden Chronicle: Rising: Action-Rollenspiel-Prolog zur großen Wiedergeburt von Suikoden.

Mittwoch, 11. Mai 2022

Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars: Die Neptunia-Serie ist ein eher spezieller JRPG-Geheimtipp, aber für Fans vielleicht einen Blick wert.

Brigandine - The Legend of Runersia: Klingt wie aus dem Fantasy-Name-Generator, aber Brigandine könnte eine ziemlich coole Welteroberungs-Sandbox werden.

Donnerstag, 12. Mai 2022

Achilles: Legends Untold: Ein Action-Rollenspiel in der griechischen Mythologie? Achilles: Legends Untold sieht richtig, richtig cool aus.

The Centennial Case: A Shijima Story: Krass, dass es 2022 noch FMV-Adventures gibt. Auf das hier warten tatsächlich ziemlich viele Leute.

Shotgun King: The Final Checkmate: Schach, aber mit Schrotflinten? Manche Pitches schreiben sich von alleine.

Freitag, 13. Mai 2022

Gold Hunter: Ihr wolltet immer schon mal im Wald nach Gold suchen - und tatsächlich mal was finden? Gold Hunter verwirklicht diesen Traum.

Das reicht nicht, ich will mehr Spiele!

Ihr habt noch mehr Hunger auf Spiele? Ist ja gut, ein paar Rausschmeißer gibt's noch - beispielsweise unsere famose Vollversion für alle Mitglieder von GameStar Plus. Und hier findet ihr alle Release des Monats Mai im Video:

So, nun muss aber gut sein. Außer wir haben noch ein wichtiges Spiel übersehen - falls ja, dann haut uns eure Vorschläge gerne in die Kommentare und wir erweitern den Artikel um eure Kandidaten. Cool? Cool.