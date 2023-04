Neu bei Steam: Diese Woche erscheinen Highlights für Story- und Strategiefans

Der Imperator bekommt diese Woche einen würdigen Gegner.

So, nach Ostern ist vor Ostern. Wir hoffen, ihr habt fleißig Eier gesammelt oder alternativ auf die ganze Hasenjagd gepfiffen und stattdessen ordentlich gezockt. Apropos Zocken : Die Feiertage bremsen Steam natürlich nicht aus. Auch diese Woche erscheinen einige ziemlich spannende Spiele, die ihr auf dem Zettel haben solltet, beispielsweise ein neues Sherlock-Spiel für Storyfans. Also schauen wir uns die Releases der Woche mal an.

Highlight der Woche: Total War: Warhammer 3 - Chaoszwerge

22:34 Total War: Warhammer 3: Schaut euch 22 Minuten Gameplay aus dem Chaoszwerge-DLC an

Genre : Strategie

: Strategie Entwickler : Creative Assembly

: Creative Assembly Release : 13. April 2023

: 13. April 2023 Preis: 25 Euro

Eine Fraktion wie die Chaoszwerge habe ich in 20 Jahren Total War noch nie erlebt , schreibt unser Strategie-Experte Fabiano in seinem Test zu dem Chaoszwerge-DLC. Und Fabiano ist sehr schwer zu beeindrucken - nicht mal die Käsespätzle auf unserer letzten Weihnachtsfeier haben das hinbekommen. 25 Euro klingt auf den ersten Blick wie ein stolzer Preis, aber so ein großes Volk erhält Total War: Warhammer sehr, sehr selten. Und ja, da steckt irgendwo ein Wortwitz.

Die Chaoszwerge erweitern das Hauptspiel um ... die Chaoszwerge, aber das bedeutet eben nicht nur 26 neue Einheiten, eine neue Startposition und so weiter. Die Chaoszwerge bringen auch sehr eigene Mechaniken mit sich, beispielsweise ein extrem verzweigtes Wirtschaftssystem und die Jagd nach dem Bohrer des Hashut, mit dem ihr das Kampagnenglück zu euren Gunsten dreht.

Die Chaoszwerge erscheinen am 13. April 2023, wie gesagt für 25 Euro. Aktuell könnt ihr noch 10 Prozent Rabatt abgreifen, falls ihr vor Release zuschlagt.

Hier geht's zum Steam-Angebot der Chaoszwerge

Weitere spannende Steam-Releases der Woche

Falls ihr keine Lust auf Strategie habt, gibt's die Woche noch ein paar andere interessante Kandidaten. Erwartet aber nicht allzu viele Releases, abseits der großen Namen sieht die Woche eher mau aus. Gehen wir's mal durch.

Montag, 10. April 2023

Cynthia: Hidden in the Moonshadow ist sehr deutlich von Genshin Impact und Zelda: Breath of the Wild inspiriert, also ein buntes 3D-Abenteuer mit Rätseln, Kämpfen und so weiter. Vielleicht wird's ja nett.

Dienstag, 11. April 2023

Nach dem ziemlich guten Chapter One steht mit Sherlock Holmes: The Awakened der nächster Sherlock-Blockbuster von Frogwares an, diesmal ein Mix aus Sherlock und Call of Cthulhu.

Coal Mining Simulator: Ihr wolltet doch sicher immer schon mal Kohle im Bergwerk scheffeln. Das geht jetzt auch virtuell.

Tron: Identity: Visual Novels sind wahrscheinlich das Allerletzte, woran man bei Tron instinktiv denken würde, aber hey ... besser als nichts.

Mittwoch, 12. April 2023

Wildfrost ist ein taktischer Roguelike-Deckbuilder, der rein optisch ein bisschen an Hearthstone erinnert.

Donnerstag, 13. April 2023

Ab Freitag erscheint dann wie üblich nur Kleinkrams irgendwo zwischen Asset-Flip und Hentai-Butze. Ist für euch diesmal was dabei? Oder wartet ihr bis Ende April, damit endlich Star Wars Jedi: Survivor erscheint und uns nach einer langen Durststrecke erlöst? Schreibt's uns gerne in die Kommentare.