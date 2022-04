Die ganz großen Namen hat die erste Aprilwoche nicht zu bieten, was Neuerscheinungen auf Steam angeht. Natürlich warten Star-Wars- und LEGO-Fans schon fieberhaft auf die nächste Kombination dieser beiden herrlichen Zeitvertreibe, denn am 5. April 2022 erscheint mit Lego Star Wars: The Skywalker Saga endlich der Höhepunkt der Klötzchen-Weltraumsaga.

Ist das wirklich alles? Mitnichten. Auch in dieser Woche gibt es einige spannende Geheimtipps, die wir für euch gesammelt haben. Mögt ihr Rollenspiele? Habt ihr ein Faible für spannende Tabletop-Abende? Dann solltet ihr unbedingt weiterlesen.

Highlight der Woche: Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Genre: Action-Adventure | Plattform: PC, PS5/PS4, Xbox One / Series X/S, Switch | Entwickler: TT Games | Release-Termin: 5. April 2022

Nachdem es bereits auf der E3 2019 angekündigt wurde, hat es noch fast drei Jahre gedauert, bis Lego Star Wars: The Skywalker Saga über Steam den Weg auf die heimischen Bildschirme gefunden hat. Dafür bekommen Fans ein prallgefülltes Inhaltspacket und natürlich auch den von der Serie gewohnten Humor.

Mit an Bord sind alle neun Episoden der Sternensaga, ihr könnt also die Geschehnisse von Episode 1 bis Episode 9 und damit alle drei Trilogien nachspielen. Und wem das noch nicht reicht, der kann sich schon mal auf die Zeit nach dem Release freuen. Dann sollen nämlich gleich sieben DLCs erscheinen und viele weitere Fanlieblinge in das Spiel integrieren.

Überschattet wird das neue Spiel jedoch von schweren Vorwürfen gegen den Entwickler TT Games. Neben Crunch soll es in dem Studio auch zu Sexismus-Vorfällen gekommen sein:

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Genre: Rollenspiel | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch | Entwickler: Square Enix | Release-Termin: 7. April 2022

Erinnert ihr euch noch an Chrono Cross, den Nachfolger des JRPGs Chrono Trigger? Nein? Tja, das liegt vermutlich daran, dass diese beiden Kult-Klassiker zum Release nur für Sonys PlayStation erschienen sind. Zumindest der zweite Teil wird nun als Remaster auch für den PC erscheinen, und zwar via Steam.

Dafür wurden alle 3D-Modelle des Spiels in HD-Auflösung aufgefrischt und neue Grafiken hinzugefügt. Inhaltlich erwartet euch eine Geschichte rund um zwei Parallelwelten, deren Schicksal miteinander verknüpft ist. Als junger Knabe namens Serge begibt sich auf eine lange und gefährliche Reise, um das Geheimnis dieser Welten zu lüften.

Im Remaster könnt ihr nun erstmals auch die Gegnerkämpfe ausschalten, um euch voll und ganz auf die Story konzentrieren zu können. Wer kämpfen möchte, kann die Gefechte optional auch vereinfachen lassen.

Weitere spannende PC-Releases vom 4. bis 10. April

Kommen wir jetzt noch zu den eingangs erwähnten Geheimtipps, die in den kommenden Tagen auf Steam erscheinen:

Montag, 4. April

Ed-0: Zombie Uprising: Rogue-like im alten Japan. Wählt einen Charakter (Samurai, Sumo Wrestler, Ninja) und stürzt euch in die Schlacht gegen ... Zombies?!

Donnerstag, 7. April

Chinatown Detective Agency: Dieses Point-and-Click-Adventure besticht durch seinen Cyber-Noir-Stil. Als frischgebackene Detektivin Amira Darma löst ihr gefährliche Fälle.

Demeo - PC Edition: Mögt ihr Tabletop-Abende? Wenn ja, könnte dieses Koop-Spiel etwas für euch ein. Schlüpft in die Rolle eines Charakters und bestreitet gemeinsam ein Abenteuer. Tipp: Probiert vor dem Kauf einfach die kostenlose Demo!

Godfall - Ultimate Edition: Bislang konntet ihr das Spiel auf dem PC nur im Epic Store erwerben. Mit der Ultimate Edition landet nun eine Version mit allen bislang erschienenen Zusatzinhalten für das Action-RPG auch auf Steam.

