Neu auf Steam: Diese Woche gibt es ordentlich Nachschub für Rollenspiel- und Shooter-Fans

Während uns der aktuelle Steam Summer Sale mit Rabatten zu bestehenden Titeln lockt, dürfen wir natürlich trotzdem nicht die Neuerscheinungen aus den Augen verlieren, die diese Woche an den Start gehen. Insbesondere, da die spannendsten Titel dieses Mal sehr breit gefächert sind, was ihre Genres anbelangt. Den Anfang macht ein faszinierendes Indie-Rollenspiel:

Highlight der Woche: Alaloth

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Gamera Interactive | Release: 30. Juni 2022 | Plattform: PC

In der Welt von Alaloth: Champions of The Four Kingdoms herrscht Chaos und verantwortlich dafür ist in erster Linie der missgünstige Gott Alaloth. Nachdem dieser den Krieg der Götter für sich entschieden hatte, fiel sein Augenmerk auf die Heimat der Sterblichen.

Die ist in die vier Königreiche der Zwerge, Elfen, Menschen und Orks aufgegliedert, von denen jedes über namhafte Champions verfügt, die euch dabei helfen könnten, Alaloth Einhalt zu gebieten. Ihr sucht im Verlauf der Handlung alle zwölf von ihnen auf und versucht, sie auf eure Seite zu ziehen.

Weil die aber ganz eigene Persönlichkeiten und Ziele haben, kann die Rekrutierung auch mal schiefgehen und in einem Duell auf Leben und Tod enden. Sämtliche Charaktere sowie die Hintergrundgeschichte stammen aus der Feder von Entwickler-Urgestein Chris Avellone (Fallout 2 & New Vegas, KotoR 2, Pillars of Eternity, Prey).

Vorwürfe gegen Chris Avellone Seit Juni 2020 sieht sich Avellone mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert. Auf Twitter warf eine Frau dem Gamedesigner vor, sie stark alkoholisiert zu haben, um dann sexuelle Handlungen an ihr vornehmen zu können. 2021 reichte Avellone Klage wegen Verleumdung ein. Ein Urteil steht noch aus. Die gesamte Chronologie der Ereignisse lest ihr auf gamesindustry.biz.

Spielerisch wird das ganze allerdings kein Zuckerschlecken, denn Alaloth will das erste Spiel in Iso-Perspektive werden, dessen Kämpfe an Dark Souls angelehnt sind - ihr müsst also gezielt blocken, ausweichen, Angriffsmuster der Gegner studieren und auf eure Ausdauer achten!

Die Spielwelt ist dabei zu einem gewissen Grad zufällig erstellt. Den Hintergrund eures eigenen Charakters baut ihr euch aus den vier Völkern und über 40 Häusern und Clans zusammen, levelt anschließend eure Skills, erkundet die weitläufigen Landschaften, löst Quests, stellt Ausrüstung her und erlangt Bekanntheit unter den Völkern.

Alaloth befindet sich seit Februar 2018 beim italienischen Indie-Studio Gamera Interactive in Entwicklung und erscheint nun am 30. Juni 2022 auf Steam und GOG.com als Early-Access-Version. Sollte das Spiel an eurem Rollenspiel-Geschmack vorbeigehen, findet ihr vielleicht unter unseren Summer-Sale-Empfehlungen, was ihr sucht:

30 6 Steam Summer Sale: Diese 8 Rollenspiele lohnen sich jetzt ganz besonders

Weitere spannende Releases der Woche

Widmen wir uns nun den restlichen Neuerscheinungen in chronologischer Reihenfolge. Wie eingangs erwähnt, umfassen die eine beachtliche Bandbreite an Genres von Rennspielen bis zu einem Beat'em Up.

Montag, 27. Juni 2022

Twin Circle: Wenn ihr das Generator-Anwerf-Minispiel aus Last of Us sowie diversen anderen Titeln schon immer mal als eigene Rhythmus-Herausforderung spielen wolltet, dann treibt Twin Circle diesen Wunsch auf die Spitze. Denn hier müsst ihr eure Aufmerksamkeit auf zwei Kreise gleichzeitig verteilen und zwanzig Level lang passend zur Musik die Tasten drücken.

Dienstag, 28. Juni 2022

Mittwoch, 29. Juni 2022

SnackHunter: Im ehemaligen Kickstarter-Projekt schließt ihr euch entweder den hungrigen Magiern oder dem zum Überleben entschlossenen Gemüse an und hetzt mit bis zu 16 Spielern durch die liebevoll dekorierten Levels, setzt Spezialfähigkeiten ein und führt euer Team zum Sieg. Nur ein Spieler muss die PC-Version besitzen, alle andern können per kostenloser Smartphone-App mitspielen.

Donnerstag, 30. Juni 2022

Outriders - Worldslayer: Das Addon zum Koop-Shooter spinnt die Geschichte weiter und will damit einen der größten Hits 2021 vor dem Vergessen retten. Neben über 100 neuen legendären Gegenständen und Waffen sowie neuen Fähigkeitsbäumen und drittem Mod-Slot startet nach absolvierter Kampagne auch das neue Endlos-Endgame samt Apokalypsenrängen.

Freitag, 01. Juli 2022

F1 22: Das Rennspiel zur aktuellen Formel-1-Saison bietet neben den gewohnten Features und aktualisierten Daten und Boliden auch einen neuen Modus für Sprint-Rennen sowie den große Preis von Miami. Optional dürft ihr auch mit VR-Headset ins Cockpit steigen.

65 14 F1 22 Preview: Neue Autos, mehr Realismus – und eine Portion Die Sims

Welches Spiel interessiert euch diese Woche am meisten? Zieht es euch in eine der Rollenspiel-Welten, auf die Offroad- oder Formel-1-Rennstrecke oder doch eher ins Grusel-Hotel? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!