Im Steam Sale gibt es gerade 11 spannende Spiele besonders günstig

Die Midweek Madness ist zurück und wie üblich heißt das: Fast 2.000 reduzierte Spiele auf Steam. Wer soll da den Überblick behalten? Damit die Auswahl leichter fällt, haben wir euch 11 Spiele-Empfehlungen von Open World bis Strategie zusammengestellt, die sich besonders lohnen.

In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr außerdem die aktuellen Preise der anderen Shops. Viel Spaß beim Stöbern!

Empfehlung der Woche - Cities: Skylines

Genre & Release: Aufbaustrategie | 10. März 2015

Aufbaustrategie | 10. März 2015 Rabatt & Preis: 75 Prozent reduziert | 7 statt 30 Euro

75 Prozent reduziert | 7 statt 30 Euro Angebot gilt bis zum: 27. Januar

Cities: Skylines ist nicht nur eine der komplexesten Städtebausimulationen unserer Zeit - sondern auch eine der beliebtesten. Mit aktuell täglich 10.000 bis 30.000 gleichzeitigen Spielern alleine auf Steam ist es auch 7 Jahre nach seinem Release noch ein echter Aufbau-Hit.

Zum einen liegt das an den komplexen Mechaniken rund um Verkehr, Bildung, Wasserversorgung und Gesundheitswesen, zum anderen an den immer noch regelmäßig erscheinenden Addons, die zum Beispiel starke Schneefälle und Unwetter, Sport-Events oder Freizeitparks hinzufügen. Auch die sind gerade separat oder in Bundles drastisch reduziert, aber mit 75 Prozent bekommt ihr das umfangreiche Grundspiel gerade für 7 Euro besonders günstig.

Die spannendsten Angebote der Woche

Zusätzlich gibt es diese Woche noch einige richtig gute PC-Spiele bis zu 75 Prozent reduziert. Diese Angebote lohnen sich besonders:

Bioshock: The Collection: Alle Remaster und aktuell besten Versionen der Shooter-Trilogie in einem Paket (75 Prozent reduziert bis zum 26. Januar)

Curious Expedition 2: Beliebter Rundenstrategie-Geheimtipp, in dem ihr auf eine prozedural generierte Reise im 19. Jahrhundert aufbrecht (40 Prozent reduziert bis zum 26. Januar)

Großer Sale auch bei GOG

Aktuell findet ihr auch auf GOG zahlreiche stark reduzierte Spiele. Darunter einige der Steam-Angebote, aber auch Perlen wie Divinity: Original Sin 2 in der Definitive Edition 60 Prozent günstiger oder Cyberpunk 2077 um 50 Prozent reduziert. Mehr dazu findet ihr in unserem Empfehlungsartikel.

Ist etwas für euch im Steam Sale oder beim GOG Sale dabei? Oder habt ihr noch weitere Empfehlungen, die stark reduziert sind und sich lohnen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare! Wir freuen uns über eure Empfehlungen.