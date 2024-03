Steam Spring Sale: Eines der coolsten Cyberpunk-Spiele kostet gerade schlappe 2,50 Euro

In Satellite könnt ihr wie ein Bulldozer durch die Aufträge ballern. Ihr müsst aber nicht.

Manche Spiele sind nicht perfekt, aber einzigartig. Bestes Beispiel: Satellite Reign, der mittlerweile auch schon wieder neun Jahre alte Erbe eines noch viel älteren Cyberpunk-Klassikers - Syndicate aus dem fernen Jahr 1993. Satellite brachte 2015 eine Gameplay-Formel zurück, die es in der Form sehr, sehr, sehr selten gibt, ein Echtzeit-Strategiespiel in einer Cyberpunk-Open-World.

Und dieses Satellite Reign ist aktuell auf Steam so günstig zu haben wie nie zuvor. Schlappe 2,50 Euro zahlt ihr für die Vollversion, wir reden also von einem Rabatt von 90 Prozent. Aber Satellite Reign ist trotz all seines verchromten Neon-Coolness kein Spiel für jede und jeden. Klären wir die wichtigsten Vor- und Nachteile.

Was ist Satellite Reign?

Satellite Reign entstand damals als Teil einer großen Revival-Welle rund um den ersten Kickstarter-Hype. Parallel zu Perlen wie Pillars of Eternity wollte Satellite Reign den Gameplay-Glanz längst vergessener Klassiker zurückbringen; hier eben von Syndicate und Syndicate Wars. Die Gameplay-Formel bleibt deshalb sehr nah am Original.

Ihr steuert aus der Draufsicht einen Squad aus vier Hightech-Agenten durch eine dystopische Cyberpunk-Open-World, in der finstere Konzerne um die Vorherrschaft streiten. Euer Team könnt ihr frei anpassen, es besteht in der Regel aber aus Hackern, Infiltratoren, Tech-Profis und den guten alten Haudraufs.

Satellite Reign ist im weitesten Sinne ein Echtzeitstrategiespiel, allerdings mit kleinem Rahmen: Euer Söldnertrupp erledigt allerhand Missionen in der Open World und ihr müsst jeden Handgriff selbst managen. Euer Hacker knackt Türen und infiltriert Sicherheitssysteme, eure Attentäterin verschanzt sich getarnt mit Scharfschützengewehr auf einem Häuserdach und euer Bulldozer gibt Sperrfeuer, wenn die Suppe mal so richtig hochschwappt.

Satellite Reign war schon damals nicht perfekt. In der Open World gibt's viel Leerlauf, die Story fällt für Cyberpunk-Verhältnisse arg dröge und eindimensional aus, hier zählt vor allem das atmosphärische Gameplay vor der dystopischen Kulisse. Aber für 2,50 Euro lassen sich die Engpässe in unseren Augen allesamt verschmerzen. Falls ihr noch unsicher seid, schaut gerne auch mal in unseren GameStar-Test zu Satellite Reign rein.

