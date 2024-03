Epic startet großen Sale und ihr erhaltet für kurze Zeit 10 Prozent eurer Käufe als Guthaben zurück

Im aktuellen Epic-Sale könnt ihr einige Top-Titel von 2023 mit großen Rabatten abstauben.

Genau wie Steam hat Epic seinen großen Frühlings-Sale gestartet und ihr profitiert doppelt. Nicht nur sind Top-Titel wie Alan Wake 2 und Hogwarts Legacy reduziert, ihr erhaltet auch noch doppelt so viel Belohnungsguthaben für eure Ausgaben zurück wie sonst.

Keine Coupons, dafür doppeltes Guthaben

In der Vergangenheit hat Epic zu bestimmten Events Rabatt-Coupons verteilt. Das ist dieses Mal leider nicht der Fall. Trotzdem geht ihr nicht leer aus. Normalerweis erhaltet ihr im Epic Games Store fünf Prozent eurer Ausgaben als Guthaben zurück. Bis zum 21. März 2024 verdoppelt sich diese Belohnung jedoch und ihr erhaltet stattdessen ganze zehn Prozent.

Wer also zum Beispiel ein Spiel für 40 Euro kauft, erhält zusätzlich 4 Euro als Guthaben. Dieses könnt ihr verwenden, um im Epic Games Store einzukaufen. Und falls ihr nicht wisst, welche Spiele sich lohnen, ist das kein Problem. Wir haben euch die größten Highlights des Frühlings-Sales herausgesucht.

Highlight: Alan Wake 2

Alan Wake 2 - Test-Video zum neuen Remedy-Hit

Genre & Release: Action-Abenteuer | 27. Oktober 2023

Action-Abenteuer | 27. Oktober 2023 Rabatt & Preis: 20 Prozent reduziert | 40 statt 50 Euro

20 Prozent reduziert | 40 statt 50 Euro Angebot gilt bis zum: 21. März 2024

21. März 2024 Hier geht's zum Angebot

Bei Alan Wake 2 wird die Kleinstadt Bright Falls von einer Reihe grausamer Ritualmorde heimgesucht. Die FBI-Agentin Saga Anderson nimmt sich dem Fall an und untersucht die Mordfälle. Gleichzeitig versucht der Schriftsteller Alan Wake, die Geschehnisse zu verändern, indem er düstere Geschichten verfasst, die sich auf die Realität auswirken.

Ihr schlüpft abwechselnd in die Rollen von Saga und Alan und erkundet zwei Welten, bei der eine albtraumhafter ist als die andere. Um euer Ziel zu erreichen, müsst ihr nicht nur Rätsel lösen, sondern auch fiese und übernatürliche Monster bekämpfen.

Weitere spannende Spiele im Sale

Avatar: Frontiers of Pandora : Als Na’vi müsst ihr mit anderen Clans zusammenarbeiten, um Pandora vor der feindlichen RDA zu beschützen. (um 40 Prozent reduziert auf 42 Euro)

: Als Na’vi müsst ihr mit anderen Clans zusammenarbeiten, um Pandora vor der feindlichen RDA zu beschützen. (um 40 Prozent reduziert auf 42 Euro) Dead Island 2: Bei diesem Actionspiel ist es eure Aufgabe im sonnigen Los Angeles eine Zombieapokalypse überleben. (um 45 Prozent reduziert auf 33 Euro)

Dead Island 2 - Test-Video zur Zombie-Action

EA Sports FC 24 : Die neueste Ableger der erfolgreichen Fußball-Simulation von EA. (um 80 Prozent reduziert auf 14 Euro)

: Die neueste Ableger der erfolgreichen Fußball-Simulation von EA. (um 80 Prozent reduziert auf 14 Euro) Hogwarts Legacy : Als junger Zauberer erkundet ihr Hogwarts und erlebt Abenteuer in einer magischen Welt. (um 50 Prozent reduziert auf 30 Euro)

: Als junger Zauberer erkundet ihr Hogwarts und erlebt Abenteuer in einer magischen Welt. (um 50 Prozent reduziert auf 30 Euro) Prince of Persia: The Lost Crown : In diesem Metroidvania kämpft ihr gegen mythologische Kreaturen und beeinflusst Raum und Zeit. (um 40 Prozent reduziert auf 30 Euro)

: In diesem Metroidvania kämpft ihr gegen mythologische Kreaturen und beeinflusst Raum und Zeit. (um 40 Prozent reduziert auf 30 Euro) Remnant 2 : Als einfacher Mensch kämpft ihr in diesem Soulslike allein oder im Koop gegen mächtige Fabelwesen. (um 40 Prozent reduziert auf 30 Euro)

: Als einfacher Mensch kämpft ihr in diesem Soulslike allein oder im Koop gegen mächtige Fabelwesen. (um 40 Prozent reduziert auf 30 Euro) Satisfactory : Ihr bewegt euch in Ego-Perspektive durch die Spielwelt und baut eine riesige Fabrik. (um 45 Prozent reduziert auf 16,50 Euro)

: Ihr bewegt euch in Ego-Perspektive durch die Spielwelt und baut eine riesige Fabrik. (um 45 Prozent reduziert auf 16,50 Euro) Star Wars Jedi: Survivor: Als der junger Jedi Cal Kestis begebt ihr euch auf einen Kreuzzug gegen das Imperium. (um 55 Prozent reduziert auf 31,50 Euro)

Star Wars Jedi: Survivor - Test-Video zur Fallen-Order-Fortsetzung

The Crew: Motorfest : Ihr erkundet das offene Hawaii und fahrt rasante Rennen gegen eure Konkurrenten. (um 50 Prozent reduziert auf 35 Euro)

: Ihr erkundet das offene Hawaii und fahrt rasante Rennen gegen eure Konkurrenten. (um 50 Prozent reduziert auf 35 Euro) The Last of Us Part 1 : Der Beginn einer emotionalen Reise durch die Endzeit mit umfangreicher Story und Survival-Horror. (um 33 Prozent reduziert auf 40 Euro)

: Der Beginn einer emotionalen Reise durch die Endzeit mit umfangreicher Story und Survival-Horror. (um 33 Prozent reduziert auf 40 Euro) The Lord of the Rings: Return to Moria: Ein Action-Abenteuer, bei dem ihr in den dunklen Minen von Moria überleben müsst. (um 38 Prozent reduziert auf 25 Euro)

Ist für euch etwas beim Epic-Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Und auf welche Titel, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!