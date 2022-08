Im Steam Sale sind gerade 12 echt spannende Spiele gewaltig reduziert

Die großen Spiele-Releases sind auch diesen Monat nur schwer zu finden. Es ist gerade also die beste Gelegenheit, sich Titel zu holen, auf die ihr sowieso schon länger schielt. Und es ist ja wohl die beste Möglichkeit, wenn diese auch noch stark reduziert sind! Vielleicht findet ihr in der dieswöchigen Sale-Aktion das ein oder andere Spiel, mit dem ihr schon länger liebäugelt.

Wollt ihr aber trotzdem auch sehen, welche Releases diese Woche anstehen, findet ihr hier den passenden Artikel:

Highlight der Woche

Kingdom Come: Deliverance

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Warhorse Studios | Release: 13. Februar 2018 | Plattform: Steam | Preis: 8 Euro (um 73 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 04. August 2022 19 Uhr

Mal nicht den Auserwählten spielen. Nicht die Welt retten, Drachen erlegen oder eine Horde Gegner im Alleingang bekämpfen. Kingdom Come: Deliverance lässt euch das böhmische Mittelalter aus Sicht eines einfachen Schmiedejungen erkunden. Nachdem am Anfang des Spiels jedoch euer Heimatdorf von Söldnern niedergebrannt wird und ihr damit euer Zuhause verliert, schließt ihr euch den Bekämpfern der Invasoren an und verstrickt euch immer tiefer in einen blutigen Bürgerkrieg.

Das Rollenspiel versucht dabei, so realistisch und historisch akkurat vorzugehen, wie nur möglich. Ihr werdet auch nie ein übermenschlich starker Krieger werden – wenn ihr in der Unterzahl seid, wird es schnell problematisch. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Kampfsystem schnell frustrierend wird.

Was Kingdom Come ausmacht, ist der enorme Detailgrad. Nicht nur, weil wir schlafen, essen, Verletzungen sowie Krankheiten behandeln und sogar auf die Körperhygiene achten müssen. Es ist auch die Open World, die einen nicht mehr loslässt. Kollege Dimi sagte im Fazit zum Test zu Kingdom Come: Deliverance:

Nach mehreren Tagen kenne ich jeden Stein, jeden Pfad, (fast) jeden Einwohner und darüber hinaus den Stundenplan eines Benediktinermönches auswendig. Warum? Weil mich diese Welt so sehr gefangen nimmt, wie lange keine mehr.

Elena will auch keine Auserwählten mehr spielen. Der Alltag und das Leben einfacher Bürger tritt ihrer Ansicht nach viel zu selten in den Vordergrund. Mehr dazu könnt ihr hier lesen:

Weitere spannende Angebote der Woche bei Steam

For Honor: In Ubisofts Multiplayer-Kampfspiel prügelt ihr euch als Ritter, Samurai oder Wikinger mit den jeweils anderen Fraktionen. Dabei ist das Kampfsystem aus verschiedenen Angriffs- und Blockrichtungen der Fokus des Titels. Ihr müsst aber schnell sein, das Angebot geht nur noch bis heute, 3. August 18 Uhr! (4 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Red Dead Redemption 2: Rockstars Western-Open-World ist eines der besten Singleplayer-Spiele der letzten Jahre. Als Arthur Morgan versucht ihr, eure bröckelnde Gang zusammenzuhalten. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Battlefield 5: In Dices Multiplayer-Shooter aus dem Jahr 2018 bekämpft ihr euch in riesigen Schlachtfeldern gegeneinander – Battlefield eben. (15 Euro, um 70 Prozent reduziert)

Battlefield 2042: Auch der aktuellste Ableger ist gerade sehr günstig. BF 2042 ist zum Release bei Fans zwar nicht gut angekommen, die Spielerzahlen erholen sich aber immer mehr. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Erst vor kurzem ist das Update 1.2 für BF 2042 erschienen und bringt unter anderem eine neue Map mit:

Fable Anniversary: Falls ihr Fable damals verpasst habt, könnt ihr mit dem Remaster diese Wissenslücke nun nachholen. Der Rollenspiel-Klassiker ist auch heute noch einen Blick wert. (10 Euro, um 70 Prozent reduziert)

Falls ihr Fable damals verpasst habt, könnt ihr mit dem Remaster diese Wissenslücke nun nachholen. Der Rollenspiel-Klassiker ist auch heute noch einen Blick wert. (10 Euro, um 70 Prozent reduziert) Hyper Light Drifter: Dieses pixelige 2D-Action-Rollenspiel verknüpft die Gameplay-Mechaniken aus The Legend of Zelda: A Link to the Past und Diablo. Dabei schaut es auch noch richtig schick aus. (6 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Dieses pixelige 2D-Action-Rollenspiel verknüpft die Gameplay-Mechaniken aus The Legend of Zelda: A Link to the Past und Diablo. Dabei schaut es auch noch richtig schick aus. (6 Euro, um 60 Prozent reduziert) Spiritfarer: In diesem wunderschönen Indie-Spiel dreht sich alles um den Tod und das Abschiednehmen von geliebten Personen. (8 Euro, um 67 Prozent reduziert. Bei gamesplanet sogar noch knapp einen Euro billiger!)

In diesem wunderschönen Indie-Spiel dreht sich alles um den Tod und das Abschiednehmen von geliebten Personen. (8 Euro, um 67 Prozent reduziert. Bei gamesplanet sogar noch knapp einen Euro billiger!) Northgard: In dem Echtzeit-Strategiespiel könnt ihr euren eigenen Wikingerclan gründen und eure Stadt aufbauen. (7 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Dank der Survival-Woche auf Steam gibt es außerdem ein paar tolle günstige Spiele, in denen ihr ums Überleben kämpft. Eine kleine Auswahl findet ihr hier:

Ark: Survival Evolved: Überleben in der Wildnis ist ja so schon schwer genug. In Ark sind dazu noch Dinosaurier auf der einsamen Insel verteilt. (8 Euro, um 67 Prozent reduziert)

7 Days to Die: Schon seit neun Jahren steckt das Survival-Spiel im Early Access und wird trotzdem von Fans regelmäßig gespielt. Ihr müsst euch eine Basis errichten, um die nächtlichen Wellen an Zomibies zu überstehen. (7 Euro, um 70 Prozent reduziert)

Chernobylite: In dem Horrorspiel kämpft ihr in dem Ödland der Tschernobyl-Sperrzone um euer Überleben. Dabei kann es mit Mutanten und anderen übernatürlichen Geschehnissen ganz schön abgedreht werden. (21 Euro, um 30 Prozent reduziert)

Wenn ihr euch noch für weitere Angebote aus Steams Survival-Woche interessiert, dann schaut doch bei unseren Empfehlungen vorbei:

Die Angebote im Preisvergleich

Spiel/Plattform Steam GOG Humble Gamesplanet Epic Kingdom Come: Deliverance 8 Euro 30 Euro 30 Euro 15 Euro 30 Euro For Honor 4 Euro 15 Euro 4 Euro 4 Euro Red Dead Redemption 2 30 Euro 60 Euro 57 Euro 60 Euro Battlefield 5 Definitive Edition 15 Euro 50 Euro Battlefield 2042 30 Euro 60 Euro Fable Anniversary 10 Euro 32 Euro Chernobylite 21 Euro 21 Euro 25 Euro 27 Euro 21 Euro Hyper Light Drifter 6 Euro 20 Euro 20 Euro 15 Euro Northgard 7 Euro 28 Euro 28 Euro 25 Euro 28 Euro Ark: Survival Evolved 8 Euro 7 Days to Die 7 Euro 7Euro Spiritfarer: Farewell Edition 8 Euro 25 Euro 25 Euro 7 Euro 25 Euro

Sind für euch ein, zwei oder vielleicht sogar drei Spiele dabei, bei denen ihr zuschlagen werdet? Und wenn ja, welche Titel wären das? Ist die Survival-Woche genau euer Fall oder wartet ihr lieber auf den nächsten Sale? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!