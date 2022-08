Steam Sale: Zum Wochenende gibt's 7 spannende Spiele stark reduziert

Gamescom bedeutet nicht nur haufenweise neue Spieleankündigen, sondern auch haufenweise Sales! Vor ein paar Tagen haben wir euch schon unsere Favoriten aus dem großen GOG Summer Sale präsentiert, heute folgt Steam – denn hier laufen gleich mehr als ein Dutzend Publisher-Sales gleichzeitig und über 1.000 Spiele sind aktuell im Angebot.

Sieben GameStar-Redakteure haben sich durch die Angebote gewühlt, um euch ihre ganz persönlichen Highlights empfehlen zu können - viel Spaß beim Stöbern!

The Ascent

Genre: Action-Rollenspiel | Release: 29. Juli 2021 | Entwickler: Neon Giant | Preis & Rabatt: 12 Euro (60 Prozent Rabatt)

Natalie Schermann: Ich habe keine Brüder oder Schwestern, aber ich stelle mir vor, dass sich Geschwisterliebe in etwa so anfühlt wie meine Beziehung zu The Ascent. Das Testen dieses Action-Rollenspiels mit Cyberpunk-Setting fiel mir wirklich nicht leicht. Jede Kleinigkeit, die The Ascent nicht hinbekommt, treibt mich jedes Mal in den Wahnsinn - der Koop-Modus war auch nach dem dritten Nachtest-Anlauf verbuggt und unspielbar, die Fortbewegung durch die Welt bringt mich auf die Palme und so manch eine Schwierigkeitsspitze konnte schon mal für viel Frust sorgen. Trotzdem kann ich nicht anders, als das ARPG liebzuhaben.

Denn hinter den technischen Bugs - an denen die Entwickler seit Release regelmäßig arbeiten! - und der schwachen Story steckt ein wirklich spaßiges Actionspiel! Das Kampfgefühl ist fantastisch und die unterschiedlichen Waffen und Augmentationen bieten viel Spielraum für Experimente: Steht ihr auf kleine Waffen mit schneller Schussgeschwindigkeit? Oder eher darauf, dass eure Angriffe so richtig Wumms haben?

Aber nicht nur die Hack&Slay-Kämpfe mit Pistole und Gewehr sehen spektakulär aus: Auch die Spielwelt zieht mich jedes Mal sofort in ihren Bann. Die schöne Grafik mit ihren stimmungsvollen Lichteffekten, Raytracing und die Detailverliebtheit wissen, wie man das Cyberpunk-Setting gekonnt in Szene setzt. Manchmal möchte ich zwischen den hektischen Kämpfen einfach nur kurz stehen bleiben und die Wahnsinnskulisse betrachten.

Wenn ihr also Lust habt auf ein kurzweiliges und spaßiges Action-Rollenspiel und es euch nicht stört, dass ihr auf ein Endgame, einen runden Koop-Modus und eine spannende Story verzichten müsst, dann könnt ihr mit The Ascent für 12 Euro wirklich nicht viel falsch machen!

Fallout: New Vegas - Ultimate Edition

Genre: Rollenspiel | Release: 22. Oktober 2010 | Entwickler: Obsidian Entertainment | Preis & Rabatt: 6,59 Euro (67 Prozent Rabatt)

Valentin Aschenbrenner: Bis heute hat mich kein Rollenspiel so sehr geprägt wie Fallout: New Vegas. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich an die guten, alten Tage in der Mojave-Wüste zurückdenke, in der mich riesige Geckos zum Fressen gernhaben und ich fanatisch nach Kronkorken sammle, während Heartaches by the Number aus meinem Pipboy dröhnt. Ich liebe Fallout, aber meiner Meinung nach hat kein anderes Studio einen so guten Ableger der Reihe hinbekommen, wie Obsidian Entertainment.

Klar, Grafik und Technik sind mittlerweile richtig altbacken und im besten Fall organisiert ihr euch ein paar Mods der Community, damit ihr ein bug-befreites Spielerlebnis bekommt. Und auch spielerisch macht New Vegas längst nicht mehr die beste Figur, wenn ich an die ungelenken Shooter- und Nahkampfmechaniken denke. Das ist in Anbetracht der fesselnden Story, fantastisch geschriebenen Charaktere und Nebenquests schnell vergessen! Die riesige Freiheit, was meine Dialogoptionen und ganz allgemein Entscheidungen in Fallout: New Vegas angeht, darf ich an dieser Stelle natürlich nicht vergessen - es gibt mehr als nur einen verdammt guten Grund, dass es New Vegas auf Platz 8 unserer besten Rollenspiele aller Zeiten geschafft hat.

Habt ihr euch bisher nicht an meinem allerliebsten Obsidian-Titel probiert, wird es jetzt höchste Zeit! Und wenn ihr schon dabei seid, rate euch auf jeden Fall dazu, gleich zur Ultimate Edition zu greifen. Die kommt mit allen Story-DLCs, die noch mal jeweils bis zu 20 Stunden zusätzliche Spielzeit mit sich bringen können. Mein persönlicher Favorit: Dead Money, dessen Horror-artige Atmosphäre in einem postapokalyptischen Casino voller untoter Gegner mir immer noch kalte Schauer den Rücken herunter jagt. Und dann wäre da ja auch noch eine verzwickte Heißt-Geschichte voller abgefahrener Charaktere. Hach, vielleicht schmeiße ich gleich noch mal den Download an …

Hitman Trilogy

Genre: Stealth | Release: 20. Januar 2022 | Entwickler: IO Interactive | Preis & Rabatt: 40 Euro (60 Prozent Rabatt)

Dimitry Halley: Ich weiß, 40 Euro sind immer noch eine dicke Stange Geld! Davon könnt ihr euch beispielsweise sämtliche Comics zur Hochzeit zwischen Batman und Catwoman kaufen, nur um danach enttäuscht zu realisieren, dass das ein seelenloser Marketing-Gag ist, der ins Leere führt und … wo war ich? Ach, genau, Hitman. Falls ihr mich mal auf einer Party trefft, dann werde ich euch unweigerlich erzählen, dass die neuesten Hitman-Teile das Beste sind, was dem Stealth-Genre seit Splinter Cell: Chaos Theory passiert ist.

Und dann würdet ihr einwerfen: Aber das ist doch dieser Episodenquatsch, weiß nicht, keine Lust da dieselbe Mission immer und immer wieder zu spielen.

Und dann würde ich entgegenhalten: Nein, nein, lieber Mensch, du kannst dich glücklich schätzen, die neue Hitman Trilogy bisher ignoriert zu haben, denn wenn du jetzt alle drei Teile zusammen kaufst, bekommst du locker 20 gigantische Stealth-Missionen, die zum besten gehören, was das Genre je hervorgebracht hat! Du bekommst eine Zielperson und ein immenses Arsenal an Möglichkeiten, diese Zielperson um die Ecke zu bringen. Verkleide dich als Leibwächter oder schieß mit dem Scharfschützengewehr oder manipuliere eine Kirchenglocke oder setze eine Pfütze unter Strom oder benutze die Kotzpistole, damit deine Zielperson Bauchi bekommt und sich ein Örtchen sucht, wo du dann lauerst.

Und dann würdet ihr nickend antworten: Und das lohnt sich für 40 Euro?

Und ich so: Ja, auf jeden Fall. Falls du Stealth liebst, machst du hier absolut nichts falsch. Sag mal … wo ist hier eigentlich die Toilette?

Und das ist der springende Punkt: Toiletten sollten auf Partys immer ausgeschildert sein.

Superhot

Genre: Action | Release: 25. Februar 2016 | Entwickler: Superhot Team | Preis & Rabatt: 6,89 Euro (70 Prozent Rabatt)

Alexander Bernhardt: Einfach mal die Zeit anhalten. Ach, wäre das schön. In Superhot ist das möglich, solange ihr euch einfach nicht bewegt. Sobald ihr aber los stapft, vergeht die Zeit in dem minimalistischen Actionspiel ganz normal. Für mich, der sich nur sehr ungern stressen lässt, ist das perfekt. Keine panische Ballerorgie wie in anderen Shootern: Wenn mir alles zu hektisch wird, lass ich einfach kurz die Finger von der Tastatur.

Deshalb liebe ich auch Rundenstrategie so sehr, weil ich mir für jeden Zug Zeit lassen kann. So ähnlich ist das auch mit Superhot. Wer einfach auf die Gegner zurennt und sich keine Taktik überlegt, wird schnell das Zeitliche segnen. Ein Treffer und ihr müsst das Level schon von vorn beginnen.

Wenn ihr also wie ich seid und alles in Ruhe macht, dann ist Superhot vielleicht genau das Actionspiel, nachdem ihr gesucht habt. Und für knapp 7 Euro lohnt sich der Titel allemal.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments

Genre: Adventure | Release: 30. September 2014 | Entwickler: Frogwares | Preis & Rabatt: 6 Euro (80 Prozent Rabatt)

Steffi Schlottag: Manchmal überkommt mich ein seltsames Kribbeln irgendwo im Hirnstamm und auf einmal hab’ ich unglaublich Bock auf Tee mit Milch in edlen Porzellantässchen, krümelige Zitronenkekse und den Geruch von Pfeifentabak. Vielleicht war ich in einem früheren Leben mal Britin, das würde zumindest erklären, warum ich Essig auf Pommes so lecker finde.

In diesen Phasen brauche ich natürlich Spiele mit ganz viel englischem Charme. Und was passt da besser, als in Sherlock Holmes Mantel komplizierte Kriminalfälle zu lösen? Auch wenn ihr gerade einfach so auf der Suche nach einem Spiel seid, das eure grauen Zellen ein bisschen herausfordert, ist Crimes & Punishments eine tolle Wahl. Vor allem für sechs Euro. Dafür bekommt man in London gerade mal einen Teelöffel ohne alles serviert.

Falls ihr die volle Sherlock-Dröhnung wollt, dann ist gerade auch ein Bundle mit Crimes & Punishments (dem besten Teil, wie ich finde), The Devils Daughter (nun ja, ist halt auch dabei) und Chapter One (wieder sehr gut) im Angebot für knapp 30 Euro. Das elementare Prinzip ist immer gleich, ihr sammelt Hinweise und verhört Zeugen, kombiniert eure Erkenntnisse - und könnt am Ende jedes Falls auch ganz schön daneben liegen.

Borderlands 3

Genre: Loot-Shooter | Release: 13. September 2019 | Entwickler: Gearbox | Preis & Rabatt: 15 Euro (75 Prozent Rabatt)

Tillmann Bier: Ich spiele Borderlands 3 gerade im Koop noch einmal durch und muss hier meine Begeisterung anbringen, wenn der Shooter gerade auch noch so günstig zu haben ist. Wer gerne eine riesige Auswahl an Knarren hat, sich über seltene Beute freut und auch für schrägen Humor zu haben ist, sollte hier auf jeden Fall zugreifen. Allein macht das Spiel wirklich Spaß, aber auch hier ist geteilte Freude doppelte Freude: Ich empfehle euch, weitere Kammerjäger für den Koop mit bis zu vier Spielern anzuwerben.

Borderlands 3 nimmt die Kernelemente des großartigen Vorgängers und versucht meist erfolgreich, das Gameplay zu verbessern und zu modernisieren. Bewegung und Gunplay fühlen sich deutlich besser als in Borderlands 2 an. Wir können zum Beispiel bei vielen Waffen nun zu einem alternativen Feuermodus wechseln und uns an Kanten hochziehen, wodurch wir uns freier in der Welt bewegen. Auch die Action-Skills sind noch ein wenig abwechslungsreicher und interessanter gestaltet worden.

Nachdem Gearbox mit Handsome Jack einen ikonischen Antagonisten ins Spiel gebracht hat, sahen sich die Entwickler gezwungen, für den dritten Teil des Loot-Shooters neue Schurken einzuführen. Dabei hat man versucht, sich großzügig an Internet- und Influencer-Kultur zu bedienen, was aber nicht immer gut gelingt. Außerdem greifen die Antagonisten einfach in Cutscenes in die Story ein, während wir offenbar tatenlos zusehen, was … Oh, ist das da eine legendäre Waffe?

Crazy Machines 3

Genre: Denk- & Ratespiel | Release: 18. Oktober 2016 | Entwickler: Fakt Software | Preis & Rabatt: 0,99 Euro (90 Prozent Rabatt)

Wolfgang Rabenstein: Nur diesen einen Level noch. Wenn ich jetzt den Boxhandschuh mit dem Einhorn verbinde, dann ... Hach, Crazy Machines 3. Was habe ich die Rätselspiele rund um die kultklassischen Rube-Goldberg-Maschinen geliebt! Für alle, die das Prinzip nicht kennen: Wir müssen uns eine Maschine basteln, damit am Ende etwa unsere beiden Plüschis auf der Couch platznehmen und fernsehgucken können.

Dafür müssen wir einen mit Helium gefüllten Ballon auf einem Kippbrett platzieren, um anschließend einen Ball ins Rollen zu bringen. Dieser stößt mithilfe einer Wippe einen zweiten Ball an, der an seinem Ziel angekommen von einem Ventilator in ein gebogenes Rohr geblasen wird - nur um kurze Zeit später auf einen Schalter zu fallen. Dieser Schalter startet eine Rakete, die nach oben saust, um eben jenen Hebel zu betätigen, der die auf einem Brett platzierten Plüschis schließlich auf die Couch plumpsen lässt - geschafft!

Ich geb's ja zu: Crazy Machines 3 war nicht der beste Ableger der Serie. So wurden etwa die nützlichen Tipps des Professors komplett aus dem dritten Teil gestrichen - ebenso die Dampfmaschinen. Dafür entschädigen hunderte über den Steam-Workshop hinzugefügte Teile und Maschinen. Aber auch ohne diese Downloads bieten die teils abstrusen, aber immer lustig gehaltenen Rätsel für Neu- und Wiedereinsteiger um nur lediglich 99 Cent zig Stunden an Knobelspaß.

