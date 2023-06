Steam Summer Sale: Diese 18 Spiele sind diesmal so günstig wie nie zuvor

Ihr wollt sparen? Ihr könnt sparen! Wir helfen euch mit unseren Tipps dabei.

Der Steam Summer Sale 2023 ist offiziell gestartet, Hunderte Spiele sind reduziert und vielleicht stellt ihr euch die gleiche Frage wie Gimli auf den den Zinnen von Helms Klamm angesichts der anrückenden Uruk-Hai: Wie soll ich mit so viel Auswahl klarkommen?

Wir hätten da einen guten Ansatzpunkt: Schnappt euch die günstigsten Angebote verglichen mit sonstigen Sales! Schließlich finden Steam Sales häufiger statt als enttäuschende Serienstarts auf Disney+, diverse Angebote wiederholen sich und bevor ihr jetzt zum hundertsten Mal über dem 50-Prozent-Rabatt von Cyberpunk 2077 hovert, haben wir 18 Spiele, die im Summer Sale 2023 stärker reduziert sind als je zuvor.

Nett von uns, oder? Tja, so sind wir.

Erst starten wir mit einem Highlight, danach gibt's die übrigen 17 Titel im Schnelldurchlauf.

Highlight: Metro Exodus

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: 4A Games | Release: 14. Februar 2019 | GameStar-Wertung: 90 | Preis & Rabatt: 6 Euro (80 Prozent reduziert)

11:08 Metro Exodus: Enhanced Edition - So sieht die neue Grafik aus

Wer ein Loblied auf großartige Singleplayer-Shooter singen will, kommt dabei kaum an Metro Exodus vorbei. Während sich große Publisher 2019 vor allem auf Service-Spiele mit langlebigen DLC-Plänen und Online-Funktionen stürzten, kredenzte Studio 4A Games der Welt einen der besten Story-Shooter seit Jahren. Metro Exodus sieht zum Anbeißen gut aus, spielt sich anspruchsvoll, erschafft eine sehr spannende postapokalyptische Welt und zieht uns mit seiner Story ins Geschehen.

Als Artjom geht es diesmal raus aus den russischen U-Bahnschächten mitten in die verwüstete Natur. Zwar verzichtet das Spiel auf eine Open World, aber Exodus gibt euch trotzdem viel Freiheit an die Hand, euer Vorgehen, eure Taktik, eure Waffen und Strategien im Bekämpfen menschlicher wie nicht-menschlicher Bedrohungen zu wählen.

Für 6 Euro können wir das Spiel jedem Shooter-Fan uneingeschränkt empfehlen, solange ihr mit dem Endzeit-Szenario irgendwie warm werden könnt.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Metro Exodus

Weitere coole Angebote

Falls ihr keinen Bock auf Metro habt, weil ihr lieber Auto fahrt, dann schaut euch mal die folgenden 17 Spiele an, die ebenfalls noch nie so günstig waren wie gerade.

Metal: Hellsinger ist ein interaktives Metal-Konzert mit Dämonen, dicken Waffen und jeder Menge Ballerei. Noch Fragen? Kostet aktuell 15 Euro, um 50 Prozent reduziert.

Ghostrunner ist ein flotter Cyberpunk-Katana-Akrobatik-Actionsimulator, der blitzschnelle Reflexe belohnt und für 9 Euro (70 Prozent Rabatt) echt wenig Geld kostet.

Inscryption ist einer dieser Geheimtipps, über den zum Release Ende 2021 alle Leute gesprochen haben. So ein Kartenspiel gab es davor und danach nie wieder - für 12 Euro könnt ihr euch selbst ein Bild machen (40 Prozent Rabatt).

Lego Star Wars: The Skywalker Saga macht alle guten Star-Wars-Filme und die Sequel-Trilogie für Jung und Alt spielbar. Wahlweise auch im Koop. Kostenpunkt: 16,50 Euro (67 Prozent Rabatt).

Tropico 6: Ihr wollt mal Diktator einer Insel sein? Tropico 6 macht's möglich, für 16 Euro (60 Prozent).

Sherlock Holmes: Chapter One: Das erste Sherlock-Adventure mit Open World ist gleichzeitig ein richtig cooles Storyspiel. Für 13,50 Euro (70 Prozent) echt eine Überlegung wert.

Dying Light 2 bietet eine Open World voller Zombies, rasantes Parkour-Gameplay, brachiale Nahkämpfe und unvergesslich gruselige Nächte. Um die Hälfte reduziert auf 30 Euro.

Deathloop mag nicht Arkanes bestes Spiel sein, für 15 Euro ist der Mix aus Shooter, Zeitreise und Hitman-Killersimulator aber einen Blick wert.

Stranded Deep: Nach vielen Jahren ist Stranded Deep auch auf Steam nicht mehr im Early Access und bietet eine launige Survival-Erfahrung auf einsamen Inselchen. Kostet 8 Euro mit 50 Prozent Rabatt.

New World: Amazons Open World hatte einen schwierigen Start, mittlerweile wurde das Spiel aber reichlich gepatcht und verzeichnet immer noch 10.000 aktive Spielerinnen und Spieler. Keine Must-Have-Empfehlung, aber MMO-Fans können für 15,50 Euro (60 Prozent) zumindest einen Blick riskieren.

The Callisto Protocol erschien zum Release mit vielen technischen Problemen und einem insgesamt eher durchwachsenen Mix aus Sci-Fi-Horror und brutalem Nahkampf. Nach einigen Patches läuft das Spiel deutlich runder, mit 30 Euro gibt's außerdem 50 Prozent Rabatt.

Hellblade: Senua's Sacrifice ist weit mehr als ein Actionspiel in der Welt der alten Kelten. Selten stellt ein Spiel psychische Erkrankungen so vielschichtig und einfühlsam dar. Für 4,50 Euro auf jeden Fall ein Pflichtkauf.

Banner of the Maid ist ein Strategie-Rollenspiel, in dem ihr unter der Führung von Napoleons Schwester einen Krieg gewinnen müsst. Ja, es ist ein bisschen schräg, aber für 4 Euro auf jeden Fall sein Geld wert:

Mehr zu Banner of the Maid Banner of the Maid klingt voll daneben, ist aber ein sehr gutes Strategiespiel von Dimitry Halley

Vampires Dawn 3 setzt nach Jahrzehnten die kultige Vampirrollenspielserie aus Deutschland fort. Für 3 Euro definitiv sein Geld wert, holt aber vorher die beiden kostenlosen Vorgänger nach.

Serious Sam 4: Für 8 Euro bekommt ihr hier einen brachialen Simpel-Shooter um 60 Prozent reduziert, der auf moderne Konventionen pfeift und sich keine Sekunde ernst nimmt.

Weird West mixt Western und Fantasy zu einem ziemlich einzigartigen und sehr guten Gameplay-Mix. Für 10 Euro gibt's die Definitive Edition mit 75 Prozent Rabatt.

Kena: Bridge of Spirits sieht aus wie ein interaktiver Animationsfilm, bietet aber auch richtig launiges Action-Adventure-Gameplay. 16 Euro, 60 Prozent.

Alle Angebote im Preisvergleich

So, jetzt kommt der spaßige Part, denn wir tippen euch noch eine Tabelle mit Preisvergleichen zusammen, falls ihr nicht direkt bei Steam kaufen wollt.

So viel zu unseren Empfehlungen. Wir hoffen, auch ihr habt unter all den Titeln ein Sahnestück für euch herauspicken können! Aber das war ja noch lange nicht alles. Im Steam Summer Sale sind natürlich viele weitere Spiele reduziert, also lasst uns und den Rest der Community gerne wissen, ob ihr noch andere Empfehlungen habt, die wir hier ausgelassen haben.