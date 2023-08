Bei Steam schlägt gerade ein Survival-Spiel im Stil von Raft hohe Wellen

Basenbau, sowie Erkundung über und unter Wasser: Sunkenland stößt auf viel Neugier.

Überleben unter den widrigsten Bedingungen macht einfach Spaß - zumindest virtuell. Gerade bei Steam können Survivalspiele verschiedenster Art immer wieder einen Nerv bei vielen Spielerinnen und Spielern treffen.

Einen erfolgreichen Release legt hier nun auch Sunkenland hin, das euch einer überflutete Welt erkunden lässt. Mit derzeit etwa 17.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern schafft es der Survival-Titel in die Trends.

Was ist Sunkenland?

In dem postapokalyptischen Survivalspiel ist der Meeresspiegel dramatisch angestiegen und hat den größten Teil der Erde überflutet. Menschen leben nur noch auf Booten, schwimmenden Plattformen und kleinen Inseln. Wie die Welt von Sunkenland aussieht, zeigt euch schon der Trailer:

1:52 Das Survivalspiel Sunkenland will sich mit einer Wasserwelt wie Raft beweisen

Sunkenland spielt ihr entweder allein oder im Koop. Das Spiel verspricht für sein Genre klassische Features, wie etwa:

Überall in der Welt, ob auf Inseln oder mitten im Meer, könnt ihr aus Holz und Metall modulare Basen errichten. Ihr könnt dort Gegenstände herstellen, Beute lagern und euch gegen angreifende Piraten und Mutanten verteidigen. Erkundung: Ihr besucht sowohl verschiedene Inseln, als auch versunkene Städte, um neue Technologien und Ressourcen zu bergen.

Ihr besucht sowohl verschiedene Inseln, als auch versunkene Städte, um neue Technologien und Ressourcen zu bergen. Crafting: Von Werkzeugen über moderne Schusswaffen bis hin zu Jetskis und Hubschraubern könnt ihr fast alles im Spiel selber bauen.

Von Werkzeugen über moderne Schusswaffen bis hin zu Jetskis und Hubschraubern könnt ihr fast alles im Spiel selber bauen. Bedürfnisse: Wie für das Genre üblich müsst ihr für Nahrung und Wasser sorgen, und mit den knappen Ressourcen gut haushalten.

Was sagen die Reviews?

Von den ersten 1.300 Steam-Bewertungen fallen 70 Prozent positiv aus. Gelobt werden beispielsweise immer wieder die Fortbewegung zu Fuß und in Fahrzeugen sowie der für eine Early-Access-Version technisch ordentliche Zustand. Gleichzeitig werden aber auch noch bestehende Bugs und unfertige Features kritisiert.

Bis zum vollständigen Release, der laut den Entwicklern in etwa einem Jahr erfolgen wird, sollen noch neue Inhalte für Sunkenland folgen, und viele Fehler repariert werden.

Was haltet ihr nach einem ersten Blick auf Sunkenland von dem Survivalspiel? Klingt der Titel trotz des frühen Entwicklungszustandes und der eher einfachen Grafik für euch spannend? Wollt ihr noch ein wenig abwarten und dann zuschlagen? Oder überlebt ihr lieber ganz klassisch auf festem Boden, statt auf hoher See? Schreibt uns eure Meinung zum Spiel gerne in den Kommentaren!