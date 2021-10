Steam startet bald ein Event, das Rollenspieler nicht verpassen sollten

Steam feiert vom 21. bis 25. Oktober 2021 das Digital Tabletop Fest. In diesem Zeitraum gibt es nicht nur Hunderte von Angeboten zu Spielen, die Pen&Paper- und Tabletop-Traditionen in digitale Spiele holen. Auch finden an diesem Wochenende zahlreiche Streaming-Events mit Entwicklern statt, bei denen Spieler sie mit Fragen löchern können.

Es sind viele große Namen dabei: Damit ihr euch eure persönlichen Perlen rauspicken könnt, oder aber einfach alles am Stück verfolgen könnt, führen wir im Folgenden auf, welche Spiele wann im Stream gezeigt werden.

Um nichts zu verpassen, könnt ihr euch bei Steam einloggen und dann auf der Event-Seite eine Erinnerung an die Livestreams einrichten.

Steam Tabletop Fest: Der komplette Zeitplan

Freitag, 22. Oktober

19:00 - Disco Elysium, Gespräch mit Chefdesigner und Schreiber Robert Kurvitz von ZA/UM

20:00 - The Obligatory (and Wonderful) Dungeons & Dragons Panel, Panel-Diskussion

21:00 - Greedfall, Präsentation

22:00 - A Game Of Thrones: The Board Game, Präsentation

23:00 - From Chess to Dragons - The Evolution of Gameplay, Panel-Diskussion

Samstag, 23. Oktober

00:00 - The RPG Discovery Club, Präsentation

17:00 - Fights in Tight Spaces, Diskussion

18:00 - Sci-Fi RPG Settings & Environments, Panel-Diskussion

19:00 - Baldur's Gate 3 & Divinity: Original Sin 2 mit Entwickler Larian Studios

20:00 - The Tavern - A panel on drinking & gaming, Panel-Diskussion

21:00 - The Myths of King Arthur Roundtable, Diskussion

22:00 - Necromunda: Hired Gun, Präsentation

Sonntag, 24. Oktober

18:00 - The Hybrid RPG Panel, Panel-Diskussion

19:00 - World of Darkness Goes Digital, Diskussion mit Paradox Interactive

20:00 - Thronebreaker: The Witcher Tales, Präsentation

21:00 - Gloomhaven, Präsentation

22:00 - Narrative in Wargaming, Panel-Discussion

23:00 - The Last Spell, Präsentation

Das Steam-Event enthält also so machen großen Namen. Besonders Fans von Oldschool-Rollenspielen können ein spannendes Wochenende erleben.

182 30 Bestes Rollenspiel 2019 Disco Elysium im Test

Lest unseren Test zum Überraschungshit Disco Elysium, das sich als eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre entpuppt hat. Romanautor Robert Kurvitz, der mit seinem Beitrag das Steam Digital Tabletop Fest eröffnet, ist übrigens ein richtiger Charakterkopf mit bewegter Vergangenheit.