11 perfekte Steam-Spiele für den Sommer: Hiermit kühlt ihr ab

Ihr wollt ein bisschen weniger unter der Sommerhitze leiden? Unsere Steam-Tipps lenken euch ab.

Wir schieben diesen Artikel hier seit Wochen hin und her, weil das Wetter einfach nicht so recht mitmacht: Kaum brutzelt mal ein Tag Sonne über unseren Köpfen, spült das Gewitter am nächsten Tag jedes Sommer-Feeling hinfort. Aber diesmal ... diesmal erwischen wir euch bestimmt in sommerlicher Stimmung.

Entweder hockt ihr draußen und schlecht ein Eis oder grummelt drinnen, weil ihr bei bulliger Hitze arbeiten müsst und/oder eure Bude nicht runtergekühlt bekommt (die Tech-Kollegen haben da übrigens ein paar Tipps).

Aber sommerliches Leid ist ja auch eine Sache der Einstellung - und deshalb helfen wir euch mit ein paar Steam-Empfehlungen, zumindest gedanklich ein bisschen runterzukühlen, bis dann bald der Herbst vor der Tür steht.

Coral Island

29:02 Hinter dem Steam-Überraschungshit Coral Island steckt mehr, als ihr denkt

Genre : Farming/Life-Sim

: Farming/Life-Sim Release : 14. November 2023

: 14. November 2023 Preis: 30 Euro (bei Steam)

Mary Marx: Wenn die Temperaturen in die Höhe klettern, heißt’s für mich ab auf die Insel in Coral Island. Dort hauche ich der abgewrackten Farm neues Leben ein und lerne ein ganzes Dorf voller spannender Charaktere kennen. Ich tauche am Strand nach Seetang, sammle wie bei Animal Crossing und Stardew Valley Gegenstände fürs Museum und muss mich entscheiden, wer der aktuell 28 heiratswilligen NPCs meine Gunst erlangt.

Coral Island kann genauso entspannend wie fordernd sein. Denn ähnlich wie bei Stardew Valley gibt es eine ganze Menge zu tun, ohne dass ihr durch Deadlines oder Zeitlimits gehetzt werde. Aktuell befindet sich das Inselparadies in der Releaseversion 1.0 und es fehlen noch einige spannende Features und Inhalte, wie etwa der Multiplayer oder weitere NPCs. Die sollen aber mit der Zeit nachgereicht werden. Bis dahin wird euch aber definitiv nicht langweilig werden.

Sniper Ghost Warrior Contracts

0:38 Sniper Ghost Warrior Contracts zeigt erstes Gameplay im E3-Trailer

Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Release : 22. November 2019

: 22. November 2019 Preis: 30 Euro (bei Steam)

Dimitry Halley: Sniper Ghost Warrior Contracts gehört definitiv nicht zu den besten Shootern aller Zeiten, bietet aber genau die richtige Abkühlung. Zum ersten: Weil es im frostigen Sibirien spielt, ihr als Scharfschütze durch allerlei Schneemissionen robbt und euch im kühlen Weiß auf die Jagd nach terroristischen Superterroristen begebt.

Zum zweiten: Weil ein guter Scharfschütze auch mal langsam macht, in Ruhe alles beobachtet, also das Gegenteil von schwitziger Fleißarbeit. Und drittens benötigt ein Scharfschütze ja auch die innere Ruhe, atmet lieber drei-, viermal durch. Wo euch Call of Duty im hektischen Multiplayer die Schweißperlen auf die Stirn treibt und toxische Kontrahenten euch die Zornesröte ins Gesicht flamen, könnt ihr hier ganz entspannt nach eigenem Gusto von Mission zu Mission pirschen, denn es gibt nur euch und die KI.

Subnautica

10:14 Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit

Genre : Survival-Spiel

: Survival-Spiel Release : 23. Januar 2018

: 23. Januar 2018 Preis: 30 Euro (bei Steam)

Elena Schulz: Ich bin eine absolute Wasserratte. Gerade bei warmen Temperaturen zieht es mich immer zum Meer, an den See oder zumindest ins örtliche Schwimmbad. Und auch vor dem heißen PC sehne ich mich nach dem kühlen Nass. Deshalb installiere ich eigentlich jeden Sommer ein ganz bestimmtes Spiel: Subnautica.

Das Survival-Abenteuer dürfte den meisten bekannt sein, habt ihr es noch nicht gespielt, ist jetzt aber der perfekte Zeitpunkt dafür. Nicht nur wegen der Temperaturen - auch ein Nachfolger wurde inzwischen angekündigt. In Subnautica landet ihr in einem fremdartigen Alienozean Not und baut euch dort eine Basis auf. Gleichzeitig erkundet ihr das Meer um euch herum, sucht nach Nahrung, sammelt Ressourcen und deckt das Geheimnis des fremden Planeten auf. Wo seid ihr und wie kommt ihr wieder nach Hause?

Aber nicht nur das Mysterium macht das Erkunden in Subnautica spannend - mit nur wenig Sauerstoff müsst ihr anfangs natürlich genau kalkulieren, wie lange und wohin ihr taucht. Außerdem ist das Meer von Subnautica eben unglaublich weit und tief, sodass ihr nie genau wisst, was um euch herum lauert. Gruselig! Noch ein Grund, das Spiel lieber an warmen und hellen Sommertagen zu zocken.

Frostpunk

16:42 Frostpunk mit DLC - Eins der besten Aufbauspiele, die ihr jetzt spielen könnt - Eins der besten Aufbauspiele, die ihr jetzt spielen könnt

Genre : Aufbau-Strategie

: Aufbau-Strategie Release : 24. April 2018 (PC), 11.Oktober 2019 (PS4, Xbox One)

: 24. April 2018 (PC), 11.Oktober 2019 (PS4, Xbox One) Preis: 30 Euro (bei Steam)

Martin Deppe: Liegt der Punker tot im Keller, war der Schneesturm wieder schneller! Das gnadenlose Aufbau-Strategiespiel der 11 bit Studios zeigt, wie groß die Bandbreite des Genres ist. Denn statt kuscheliger Dörfchen voller fröhlicher Menschen herrscht hier Heulen und Zähneklappern. Und zwar wortwörtlich: Ihr führt einen Trupp Überlebender, die in einem alternativen späten 19. Jahrhundert knapp eine Eiszeit überstanden haben.

Jetzt sammeln sich die Frostbeulen um einen gewaltigen kohlebetriebenen Dampfgenerator und harren eurer Entscheidungen. Und die sind hart!

Denn das Echtzeitspiel im Cyberpunk-Setting knallt euch immer wieder schwere Entscheidungen vor den Latz. Allein schon das Managen des überdimensionierten Heizofens ist heikel. Auf Sparflamme halten eure Kohlevorräte länger, dafür frieren sich weiter entfernte Hüttenbewohner den Allerwertesten ab. Wenn ihr den Ofen auf Overdrive hochfahrt, wird zwar Allen muckelig warm, doch das Teil kann euch dann um die Ohren fliegen.

Ständig sind Ressourcen knapp, ihr müsst Trupps auf Eisen, Kohle und Holz ansetzen, »neue« Technologien erforschen, Expeditionen in die Umgebung schicken: Haben da draußen noch mehr Menschen überlebt?

Dazu kommen politische, ethische und oft brutale Entscheidungen. Wenn wir eine Hungersnot überstehen wollen, müssen wir halt heimlich das Fleisch der Toten in die Suppe rühren. Wir können Kinderarbeit verdammen – und schicken sie dann doch in die Kohleminen, um den ewig hungrigen Heizkessel zu füttern.



Frostpunk ist düster, dramatisch und unbarmherzig, punktet mit Details wie dem schmelzenden Schnee rund um den Ofen sowie coolen Wettereffekten. Die hervorragende Musik untermalt die dichte Atmosphäre zusätzlich. Am 20. September 2024 kommt der Nachfolger – und ich bin gespannt, ob er das hohe Niveau des ersten Teils hält oder gar übertrifft.

Rise of the Tomb Raider

3:56 Rise of the Tomb Raider - Test der PC-Version

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 9. Februar 2016

: 9. Februar 2016 Preis: 10 Euro (bei Steam)

Jesko Buchs: Was gäbe es bei Temperaturen jenseits der 30 Grad schöneres als einen Ausflug ins kalte Sibirien? Rise of the Tomb Raider liefert euch genau das. Im zweiten Teil der Reboot-Trilogie ist Archäologin Lara Croft in den eisigen Weiten Russlands auf der Suche nach der sagenumwobenen Stadt Kitezh (sprich: Kitesch). Dort vermutete ihr verstorbener Vater ein Artefakt namens Göttliche Quelle, das Unsterblichkeit verleiht.

Auf ihrer Suche ist die Schatzjägerin allerdings nicht allein. Die Macht der Göttlichen Quelle will auch der fiese Geheimbund Trinity an sich reißen, der schon Laras Vater auf dem Gewissen hat. Und natürlich gibt es auch hier wieder eine Armee von untoten Zombie-Kriegern, die das Artefakt beschützt. Es entspinnt sich ein Wettrennen gegen die Zeit.

Spielmechanisch orientiert sich Rise of the Tomb Raider am direkten Vorgänger von 2013, verfeinert dessen Ansätze jedoch. Die Zahl der Quicktime-Events wurde reduziert, Schleichen, Klettern und das Jagdsystem dagegen ausgebaut. Statt in Schlauchlevels bewegt ihr euch jetzt in offenen Hubs, die ihr frei erkunden könnt. Zusätzlich zur Hauptstory gibt es eine Reihe an Nebenquests und optionaler Herausforderungs-Gräber für geneigte Hobby-Archäologen zu bestehen.

Wenn ihr euch Rise of the Tomb Raider holen wollt, habt ihr momentan besonders Glück: Zur Feier des 20-jährigen Serienjubiläums gibt es das Spiel nämlich gerade besonders günstig bei Steam.

Song of Nunu

1:41 Neues Story-Spiel im Universum von League of Legends: Song of Nunu im Trailer

Genre : Adventure

: Adventure Release : 1. November 2022

: 1. November 2022 Preis: 30 Euro (bei Steam)

Steffi Schlottag: Ich bin riesiger Fan der Riot-Forge-Spiele (und habe sehr gejammert, als das Projekt eingestampft wurde). Song of Nunu macht da keine Ausnahme und ist das perfekte Spiel, wenn ihr gerade von Schlittenfahren, Gletschern und Frost träumt. Ihr begleitet den Freljord-Jungen Nunu und seinen Yeti-Freund Willump.

Die beiden freunden sich an und suchen gemeinsam nach Nunus Mutter. Dabei arbeiten sie hervorragend zusammen, da beide ganz unterschiedliche Stärken mitbringen. Es sind nicht die einzigen bekannten Figuren aus League of Legends, die sich blicken lassen. Mit dabei ist zum Beispiel auch der mächtige Eisbär Volibear. Den Rest entdeckt ihr am besten selbst!

Song of Nunu ist ziemlich kurz, ungefähr sechs bis acht Stunden. Ihr könnt es ganz wunderbar in kleinen Häppchen spielen, wenn ihr verhindern wollt, dass sich euer PC zu sehr aufheizt. Die Story ist außerdem richtig gut und liefert gleich noch eine dicke Portion LoL-Lore mit. Für Fans von Ruined King und der Serie Arcane auf jeden Fall eine gute Wahl.

Terra Nil

8:03 Terra Nil - Test-Video zum Aufbauspiel

Genre: Aufbaustrategie

Release: 28. März 2023

Preis: 25 Euro (bei Steam)

Tillmann Bier: Was ist das Beste am Sommer? Richtig, ein schönes Gewitter, das die Hitze wegspült und schön rumpelt. Und am meisten genießen kann ich das in Terra Nil, einem der wohl außergewöhnlichsten Aufbauspiele der letzten Jahre. Das ist übrigens nicht nur auf Steam verfügbar, die Smartphone-Version ist auch im Netflix-Abo enthalten.

Zu Beginn wirft uns das Spiel in ein unwirtliches Ödland, das ähnlich einladend ist wie ein Bus ohne Klimaanlage bei 35 Grad. Mit verschiedenen Maschinen reinigen wir den Boden und lassen aus dem Nichts Flüsse, Wälder und Wiesen entstehen. Das geschickte Platzieren der Gebäude für den größtmöglichen Effekt ist dabei unabdingbar, da uns andernfalls die Ressourcen ausgehen.

Auf jeder der insgesamt 14 Karten müssen wir außerdem die richtigen klimatischen Bedingungen schaffen. Nur so können verschiedene Biome gedeihen, in denen sich dann zuletzt auch Tiere niederlassen.

Haben wir Feuchtigkeit und Temperatur genug erhöht, entlädt sich endlich das versprochene Gewitter. Der Regen lässt dann auch die letzten unbegrünten Abschnitte der Karte zu saftigen Wiesen werden. Anschließend reißen wir alle unsere Gebäude ab und lassen die wiederhergestellte Natur in Frieden gedeihen, während wir zur nächsten Karte weiterziehen.

Dead Island

6:09 Dead Island ist zurück - USK-Veröffentlichung der Definitive Editions in Deutschland

Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Release : 31. Mai 2016

: 31. Mai 2016 Preis: 20 Euro (bei Steam)

Phil Elsner: Zum Sommer gehören für mich vier Dinge: Meer, Sonne, Cocktails und Zombies. Und Dead Island ist der perfekte digitale Urlaubsort für Splatter-Fans. Hier kann ich mit Freunden an weißen Sandstränden oder am Pool entspannen, durch Palmenwälder spazieren und ganz nebenbei Horden von blutrünstigen Untoten kreativ in ihre Einzelteile zerlegen - und komme dabei garantiert billiger weg, als mit einem Flug in die Karibik.

Dead Island liefert bei hohen Temperaturen genau die richtige Mischung aus entspannter Hirn-aus-Action und Adrenalin: Wenn keine Konzentration für kompetitive Shooter mehr da ist, kommt dieser Shooter genau richtig. Hier muss ich keine Balken für Hunger und Durst im Auge behalten oder stundenlang Item-Baupläne studieren. Im Fokus steht unkomplizierte Action, die man nicht todernst nehmen sollte.

Am besten besucht ihr die Zombie-Tropeninsel im Koop: Die brachial-übertriebenen Nahkämpfen sorgen ständig für Lacher und man kann sich nebenher wunderbar unterhalten oder einen Mojito schlürfen. Sonnencreme nicht vergessen!

Assassin’s Creed Valhalla

33:04 Assassin's Creed Valhalla hat alles - nur keinen Mut

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Release : 10. November 2020

: 10. November 2020 Preis: 60 Euro (bei Steam)

Dennis Zirkler: Während draußen die Sonne ballert und ich mich wie ein halbes Hähnchen fühle, ist AC Valhalla der perfekte Rückzugsort.

Die schneebedeckten Gipfel Norwegens und die Flüsse Englands bieten eine willkommene Abkühlung, die mich die Hitze schnell vergessen lässt. Wer braucht schon Strandurlaub, wenn ich Wikinger-Raubzüge erleben kann?

Statt schwitzend im Stau zu stehen, schippere ich gemütlich mit meinem Langschiff über die Flüsse, der digitale Wind weht mir um die Nase, und der Gedanke an die reale Hitze schmilzt dahin wie ein Eis in der Sonne.

Und während mein Ventilator verzweifelt gegen die Hitze kämpft, kämpfe ich mich am liebsten durch frostige Umgebungen - in Shorts und mit einem eiskalten Getränk in der Hand.

Raft

9:20 Raft - Test-Video zum endlich fertigen Survival-Hit - Test-Video zum endlich fertigen Survival-Hit

Genre : Survival

: Survival Release : 20. Juni 2022

: 20. Juni 2022 Preis: 20 Euro (bei Steam)

Johann-Martin Langner: Am Meer lässt sich der Sommer immer noch am besten aushalten! Oder mitten auf dem Meer auf einem kleinen Floß … war das da ein Hai im Wasser?! Und schon sind die heißen Temperaturen vergessen und ich stürze mich in Raft ins Survival-Abenteuer!

Mit einem Haken fischt ihr nützliches Treibgut aus dem endlosen Blau, haltet mit einem provisorischen Holzspeer gefräßige Raubfische von eurem Floß ab und erkundet kleine Inseln. Mit harter und unermüdlicher Arbeit erschafft ihr so eine schwimmende Basis mit Segeln, einer Feuerstelle und Hochbeeten, um so den Gefahren des Ozeans immer besser begegnen zu können.

Sind Hunger und Durst nicht mehr eure größten Feinde, könnt ihr euch aufmachen, die Geheimnisse des Meeres zu lüften. Die Story von Raft wird euch nämlich nicht einfach serviert, ihr müsst selbst herausfinden, was in dieser Wasserwelt eigentlich los ist. Das macht noch mehr Spaß, wenn ihr einen guten Freund mit aufs Floß holt – zwei Haken sind besser als einer! Im Koop schippert ihr gemeinsam übers Meer und trotzt so der sommerlichen Hitze. Aber Vorsicht: Auch in Raft könnt ihr einen Sonnenbrand bekommen, aua!

Batman: Arkham Origins

13:16 Batman: Arkham Origins - Test-Video zur PC-Version

Genre : Action

: Action Entwickler : Warner Bros. Montreal

: Warner Bros. Montreal Preis: 20 Euro (bei Steam, mit allen DLCs 49 Euro)

Valentin Aschenbrenner: Arkham Origins wird sträflich unterschätzt! Und das sogar von Publisher Warner Bros. selbst, die das Prequel zu Asylum, City und Knight bei dem offiziellen Remaster der Arkham-Reihe einfach mal aussparten. Eine Schande. Denn wenn ich ehrlich bin, ist Origins mein persönlicher Lieblingsteil der Arkham-Reihe. Und das, obwohl das Spiel nicht einmal von Rocksteady, sondern stattdessen aus der Schmiede von Warner Bros. Montreal stammt - welch Frevel, ich weiß!

Doch meiner Meinung nach hat Origins einen entscheidenden Vorteil gegenüber seinen großen Rocksteady-Brüdern: Batman blickt darin nicht nur finster drein, sondern darf sogar so etwas wie eine Charakterentwicklung durchmachen. Außerdem haben die Entwickler einfach mal so ein paar der besten Iterationen altbekannter Schurken rausgehauen - allen voran Bane, der sich einen absolut herrlichen Schlagabtausch mit dem Joker liefern darf.

Warum ich Arkham Origins für die heißen Sommertage empfehle? Ganz einfach: Die Attentäter von Black Mask eröffnen pünktlich zu Heiligabend in bester Festtagsstimmung ihre Jagd auf die Fledermaus. Gotham City wird von Schnee und weihnachtlicher Beleuchtung heimgesucht, während Batman dasselbe mit dem verbrecherischen Gesocks seiner Stadt anstellt. Selbst über zehn Jahre später hat Arkham Origins an seinem winterlichen Charme nichts eingebüßt, der euch vor dem Rechner vielleicht ein kleines bisschen weniger schwitzen lässt.