Jeden Monat enthüllt Steam die erfolgreichsten Newcomer, die auf der Plattform veröffentlicht wurden. Der entsprechende Blog-Eintrag für Februar 2020 erschien kürzlich. Dabei misst Steam den Erfolg am generierten Umsatz zwei Wochen nach Erscheinung.

Wenig überraschend sind große Spiele darunter, die auch in den Steam-Charts der letzten Wochen auftauchten - beispielsweise Metro: Exodus und Wolcen.

Doch es gibt auch Überraschungen: Auch aus europäischer Sicht sehr nischige Titel kamen unter den Top 20, darunter das Mecha-Spiel Daemon X Machina oder die Visual Novel »Waifus over Husbandos«. Letzteres gehört dem in Japan beliebten Yuri-Genre (homosexuelle Romanzen) an und fährt 97 Prozent positive Bewertungen ein, davon übrigens ein großer Teil auf Englisch.

Das Ein-Mann-Projekt Taur schaffte es ebenfalls in die erfolgreichsten Releases. Wir verraten euch im Test, ob Taur das gesamte Tower-Defense-Genre umkrempelt.

Steam freut sich über Early Access

Laut dem Blog-Eintrag haben fast die Hälfte aller Spiele im Februar entweder den Early Access verlassen oder wurden im Early Access veröffentlicht. Das wertet Steam als Zeichen, dass das vor sieben Jahren gestartete System sich bewährt hat.

Die komplette Liste der erfolgreichsten Steam-Releases im Februar 2020 findet ihr unten. Die Titel sind nach Erscheinungsdatum sortiert:

ScourgeBringer (6. Februar 2020)

Stoneshard (6. Februar 2020)

Azur Lane Crosswave (13. Februar 2020)

Being a Dik - Season 1 (In Deutschland nicht verfügbar)

Daemon X Machina (13. Februar 2020)

Wolcen: Lords of Mayhem (13. Februar 2020)

SenrenBanka (14. Februar 2020)

Metro: Exodus (15. Februar 2020)

Besiege (18. Februar 2020)

Skul: The Hero Slayer (19. Februar 2020)

Blackwake (20. Februar 2020)

Taur (20. Februar 2020)

Death and Taxes (20. Februar 2020)

Tank Mechanic Simulator (20. Februar 2020)

World of Horror (20. Februar 2020)

Dungeon Defenders: Awakened (21. Februar 2020)

Max Gentlemen Sexy Business! (25. Februar 2020)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (25. Februar 2020)

One Punch Man: A Hero nobody knows (27. Februar 2020)

OshiRabu: Waifus over Husbandos (28. Februar 2020)

Falls euch einer oder mehrere von diesen Titel neugierig gemacht haben: Steam hat sie alle auf einer eigenen Shop-Seite zusammengestellt.

Derzeit bricht Steam seine Spielerrekorde - wohl nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie.