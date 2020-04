Am 8. April ist die dritte Season von CoD: Modern Warfare und Warzone gestartet. Dennoch können viele Spieler das rund 16 GB große Update über Battle.net nicht herunterladen, da der Download zeitweise quälend langsam läuft.

Activision Blizzard ist sich der Situation bewusst und weist im Launcher und auf der offiziellen Website darauf hin, dass es derzeit zu begrenzten Download-Raten kommen kann. Das liegt nicht nur am bei neuen Updates häufig großen Andrang gleichzeitiger Nutzer, sondern auch am verstärkten Datenaufkommen aufgrund der Coronakrise.

Menschen sind einfach häufiger zuhause und vertreiben sich die Zeit mit Internet- und Spiele-Nutzung. So kommt es zustande, dass besonders zu Stoßzeiten die Download-Raten teils erheblich begrenzt sind, insbesondere für große Datenpakete wie umfängliche Spiele-Updates.

Diese Tricks können helfen

Habt ihr in den Einstellungen des Battle.net-Client bereits die Download-Rate auf 0 gestellt (0=unbegrenzt), sollte euer Client die maximal verfügbare Bandbreite nutzen. Lädt Call of Duty dennoch zu langsam, versucht einen der folgenden Ratschläge:

Region bei Battle.net wechseln: Da die Downloadraten an die jeweilige Region gekoppelt sind, könnt ihr euch eines einfachen Tricks bedienen. Pausiert zunächst den laufenden Download. Wechselt nun in der Oberfläche die Region von »Europa« auf »Amerika«. Startet nun den Download erneut.

Nachdem der Download wieder gestartet ist, solltet ihr eine Verbesserung der Download-Geschwindigkeit feststellen. Hilft das auch nicht, bleibt euch noch der virtuelle Wechsel auf einen weit entfernten Server.

VPN verwenden: Wer einen VPN nutzt, kann sich mit einem Server in einem Land verbinden, in dem gerade vermutlich keine starke Internetnutzung stattfindet. Nutzt hierfür eine Weltuhr, um einen Ort zu finden, an dem es derzeit beispielsweise gerade früher Morgen ist.

Habt ihr euch mit dem fernen Server verbunden, startet Battle.net neu und beginnt mit dem Download. Jetzt solltet ihr eine deutliche Verbesserung der Downloadraten für CoD: Modern Warfare, Warzone und Co. feststellen.