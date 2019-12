Laut Zahlen von StreamElements und Arsenal.gg befindet sich das Spiele-Streaming weiter stark im Aufwind.

So erreicht der unangefochtene Platzhirsch Twitch.tv (73 Prozent Marktanteil) nach etwa 7,7 Milliarden gesehenen Stunden im Jahr 2019 stolze 9,3 Milliarden Stunden im noch nicht ganz beendeten Jahr 2019. Das entspricht einem Wachstum von zwanzig Prozent.

Youtube Gaming folgt mit großem Abstand auf Platz zwei, hat aber ebenfalls ein Wachstum von 16 Prozent zu verzeichnen. Insgesamt kommt Youtube damit auf etwa 2,7 Milliarden Stream-Stunden.

Mixer muss sich trotz prominenter Neuzugänge wie Ninja und Shroud vorerst mit dem vierten Platz hinter Facebook Gaming begnügen. Beide Plattformen erreichen aber »nur« Zahlen im Bereich von 0,35 Milliarden Stunden und liegen damit klar hinter Twitch und Youtube.

Die erfolgreichsten Streaming-Plattformen 2019 nach gesehenen Stream-Stunden:

1. Twitch 9.340.229.175 2. Youtube Gaming 2.681.436.455 3. Facebook Gaming 356.242.965 4. Mixer 353.777.685

League of Legends schlägt Fortnite

Bei den beliebtesten Spielen auf Twitch hat League of Legends seine langjährige Spitzenposition zurückerobert. Mit 990 Millionen Stream-Stunden schlägt es Fortnite (884 Millionen Stunden).

Im Jahr zuvor lag Fortnite noch mit 1,2 Milliarden Stunden erstmals an der Spitze, nachdem League of Legends zuvor sieben Jahre in Folge Platz eins erreichen konnte.

Zu den großen Verlieren gehört PlayerUnknown's Battlegrounds, das es nach Platz fünf im Jahr 2018 nicht mal in die Top Ten 2019 geschafft hat. Auch Hearthstone auf Platz zehn musste größere Verluste hinnehmen (- 38 Prozent).

GTA 5 legt deutlich zu

Große Gewinner gegenüber dem Vorjahr sind unter anderem GTA 5 auf Platz vier (+ 277 Prozent) und World of Warcraft auf Platz sieben (+ 55 Prozent). Apex Legends hat es mit kapp 300 Millionen Stream-Stunden auf Anhieb auf Platz acht geschafft.

Erfolgreichster Streamer insgesamt wurde Tfue mit 87 Millionen gesehener Stream-Stunden, der erfolgreichste deutschsprachige Streamer war MontanaBlack88 mit immerhin 25 Millionen Stream-Stunden. Bei den weiblichen Streamern liegt die Koreanerin saddummy mit 20 Millionen Stream-Stunden klar auf Platz eins.

Alle Zahlen und Jahresvergleiche finden sich im kompletten Report State of Stream 2019.

Die zehn erfolgreichsten Spiele auf Twitch 2019 nach gesehenen Stream-Stunden:

1. League of Legends 990.286.084 2. Fortnite 884.923.121 3. Just Chatting 651.482.796 4. Grand Theft Auto 5 523.263.689 5. Dota 2 458.993.535 6. CS:GO 397.730.313 7. World of Warcraft 372.471.119 8. Apex Legends 294.463.401 9. Overwatch 247.522.205 10. Hearthstone 217.592.241

