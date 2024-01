Suicide Squad: Nur eine Stunde nach Launch wieder offline, weil ein Bug das Spiel für die Leute »durchspielt«

Suicide Squad: Kill the Justice League muss kurz nach dem Launch schon wieder offline.

Schneller, aber ungewollter Speedrun: Wer Suicide Squad: Kill the Justice League schon zum heutigen Early-Access-Start (Stand 29. Januar gegen 17 Uhr) spielen will, wird gleich zweimal unangenehm überrascht.

Zum einen sorgt ein Bug dafür, dass die Geschichte des Spiels direkt als abgeschlossen gilt. Und zum anderen ist das jetzt auch nicht mehr erlebbar . Denn inzwischen hat Entwickler Rocksteady Studios das Spiel deswegen offline genommen.

Suicide Squad eine Stunde nach Launch offline

In einigen Zeitzonen dürfen Besitzer der Deluxe Edition schon ein paar Tage vor dem Release am 2. Februar 2024 losspielen - also theoretisch. Die Freude währte jedoch für viele nicht lang: Denn wie der Entwickler via X, ehemals Twitter mitteilte, ist die Abschaltung nötig, um Wartungsarbeiten vorzunehmen, um den Bug zu beheben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der genannte Fehler sorgte dafür, dass bei »einigen Spielern« schon beim ersten Login die Geschichte des Spiels als vollständig beendet angesehen wurde.

Die Behebung des Fehlers soll »mehrere Stunden« in Anspruch nehmen, einen genaueren Zeitrahmen nennt Rocksteady nicht. Aktuell ist das Open-World-Abenteuer also für niemandem spielbar.

Suicide Squad gehört zu unseren Sorgenkindern 2024:

1:27:38 Sorgenkinder 2024: Diese fünf Spiele werden es 2024 schwer haben

Gibt es einen GameStar-Test?

Da wir vorab keine Review-Codes erhalten haben, wird unser Test sich ein wenig verzögern. Wir haben in einem separaten Artikel alle Details für euch.

»Deswegen gibt es den Offline-Modus«

Unter dem Beitrag merken einige Nutzer, wie auch Synth Potato an, dass Spiele genau wegen solcher Situationen einen Offline-Modus haben, damit aufgrund eines Bugs eben nicht das komplette Spiel lahmgelegt wird.

Suicide Squad kann sowohl solo als auch im Koop mit bis zu vier Mitspielern gespielt werden. Es handelt sich also nicht um ein reines Singleplayer-Spiel.

Dennoch kommt die Diskussion um den »Online-Zwang auf«. Die ständig notwendige Internetverbindung ist durchaus einigen Spielern ein Dorn im Auge. Wie steht ihr zu dem Thema? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.