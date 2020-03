Cloud Imperium Games haben die neueste Episode ihres Video-Formats »Inside Star Citizen« veröffentlicht. In der aktuellen Folge der Serie, in der die Entwickler regelmäßig über aktuelle und zukünftige Planungen rund um Star Citizen sprechen, stellen die Macher diesmal ein neues System namens Actor Status vor.

Actor Status: Hunger, Durst & Temperatur

Das Actor-Status-System soll verschiedene Survival-Elemente in Star Citizen einführen. So sollen die Spieler auf die Bedürfnisse des Körpers ihres Charakters achten müssen.

Wie für Survival-Spiele üblich, müssen unter anderem auf Hunger, Durst und Körpertemperatur geachtet werden - besonders die Temperatur soll eine große Rolle spielen.

Spieler können sowohl an Unterkühlung als auch an Überhitzung leiden, was verschiedene negative Effekte auslösen kann, etwa Zitteranfälle oder eine erhöhte Lichtempfindlichkeit. Im schlimmsten Fall führen diese Statuseffekte sogar zum vorzeitigen Tod. Allerdings lassen sie sich natürlich auch durch die richtige Wahl von Kleidung und Nahrung vermeiden.

Mehr zum Thema Star Citizen:

Besonders realistische Survival-Elemente

Auch wenn Star Citizen kein klassisches Survival-Spiel ist, sollen die Survival-Elemente laut Gamedesigner Jonny Jacevicius nicht künstlich aufgesetzt wirken: