Wer sich auf den PC-Release von Borderlands 3 am 13. September 2019 freut, muss auf ein wichtiges Feature verzichten: der Epic Games Store kann zur Veröffentlichung des Koop-Shooters keinen Preload anbieten. Deswegen werden Borderlands-Fans nicht sofort loslegen können, sobald der dritte Hauptteil der Reihe erschienen ist.

Die Möglichkeit zum Preload hätte bereits im Mai 2019 in den Epic Games Store implementiert werden sollen - was bis dato nur bei einigen Third-Party-Spielen der Fall ist. CEO Tim Sweeney erklärte nun auf Twitter, dass die Situation »kompliziert« sei. Etwas konkreter erklärt der Epic-Chef:

Sweeney betont, dass es trotz des Fehlens eines Preloads zu »keinen Problemen« bei dem Server-Ansturm auf Borderlands 3 zum Release des Spiels geben soll. So erklärt der Epic-CEO, dass beispielsweise bei Fortnite-Events ebenfalls bis zu zehn Millionen User gleichzeitig auf die Server zugegriffen hätten, es dabei jedoch nie zu Komplikationen kam.

Yes, the Epic services have handled over 10 million peak users during the big Fortnite events with record Internet traffic:https://t.co/f6yy7ZtCn0