Erst letzten Monat wurde bekannt gegeben, dass ihr Borderlands 3 voraussichtlich nicht vor Release herunterladen könnt. Das hat sich jetzt anscheinend geändert: Etwa zwei Tage vor der Veröffentlichung sollt ihr den Download laut einer Ankündigung von Gearbox bereits starten können. Zudem ist nun auch die Release-Uhrzeit bekannt.

Zeiten für Preload & Release

Der Preload sollte am 11. September um ca. 1 Uhr morgens deutscher Zeit beginnen. Auf der offiziellen Webseite schreibt der Entwickler, dass ihr den Titel ungeachtet eurer Plattform in etwa 48 Stunden vor der offiziellen Veröffentlichung herunterladen könnt.

Zusammen mit dieser Ankündigung veröffentlichte das Team hinter dem Loot-Shooter auch die weltweit geplanten Veröffentlichungszeiten. Sobald in London um 0 Uhr der 13. September beginnt, solltet ihr loslegen können. Für Deutschland bedeutet das einen Release mitten in der Nacht um 1 Uhr.

Erst vor etwa einer Woche veröffentlichte Gearbox zudem die offiziellen Systemvorraussetzungen für das Spiel. Die fallen relativ moderat aus. Dafür braucht ihr mit 75 GB reichlich freien Platz auf der Festplatte. Eine permanente Internetverbindung zählt hingegen nicht zu den Voraussetzungen, damit ist es also definitiv möglich, Borderlands 3 offline zu spielen.

Auch darüber, was ihr nach Abschluss der Story in Borderlands 3 machen könnt äußerte sich das Team kürzlich. So sollt ihr im Endgame vor allem den Schwierigkeitsgrad hochdrehen können, um so noch bessere Ausrüstung zu finden.

Wer sich bereits jetzt auf das Spiel vorbereiten will, kann im offiziellen Talentrechner anfangen, seine Skillungen zu entwerfen und auch mit anderen Spielern zu teilen. Der gibt zudem einen tiefgehenden Einblick auf die spielerischen Möglichkeiten von Borderlands 3. So seid ihr zum Beispiel nicht zwangsläufig an nur einen einzigen Action-Skill gebunden.

