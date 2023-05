Taktik-Rollenspiel mit Traumwertungen auf Steam wird fortgesetzt und ihr könnt es mit etwas Glück direkt ausprobieren

Ihr könnt euch für die geschlossene Beta von For The King 2 anmelden. Sie läuft bis zum 16. Mai.

Wappnet euch, werte Recken und tapfere Ladies, schultert eure Schwerter, spannt eure Bögen und poliert eure Zauberstäbe. Ihr werdet gebraucht, um der Schreckensherrschaft der Königin Einhalt zu gebieten: Der Nachfolger zu For The King lädt euch im Zuge einer geschlossenen Beta ein, Spiel und die Technik dahinter zu testen.

Anmeldung zur geschlossenen Beta möglich

Ihr könnt mit etwas Glück For The King 2 ab sofort bis zum 16. Mai ausprobieren. Um an dieser Beta teilzunehmen, müsst ihr auf der Steampage den entsprechenden Button anklicken. Danach ist Abwarten angesagt, entweder ihr kommt rein oder nicht.

Es ist halt keine offene Beta, die Entwickler entscheiden, wie viele teilnehmen können. Sie wollen im Laufe der Tage schrittweise mehr Leute auf die Server lassen, um kontrolliert die Last zu erhöhen und so Bugs zu suchen. Obendrein erwarten sie sich natürlich auch Feedback zum Spiel an sich.

1:04 For The King 2: Das Rollenspiel präsentiert seine heimelig klassische Fantasy-Atmosphäre

Der zweite Teil wird versuchen, an den Erfolg des Vorgängers und dessen Beliebtheit bei Steam anzuknüpfen: 88 Prozent von mehr als 23.000 Rezensionen empfehlen den Titel, Votum: sehr positiv.

Was beinhaltet die Beta?

Die Testversion umfasst nicht das gesamte Spiel. Die Entwickler haben folgenden Umfang abgesteckt:

Euch stehen sechs Klassen zur Auswahl: Schmied, Jäger, Gelehrter, Stalljunge, Kräuterkundiger, Alchemist. Die beiden letzten müssen erst durch Fortschritt freigeschaltet werden. Die finale Version soll mit vielen weiteren Archetypen an Helden aufwarten.

Das erste von insgesamt fünf Abenteuern, die die Vollversion bieten soll.

Ihr könnt alleine oder im Mehrspieler das Reich retten.

Was ist For The King 2?

Der Titel lässt euch alleine oder mit Mitspielern prozedural generierte Welten im Zuge von verschiedenen Abenteuern erkunden. Es ist im Kern ein an klassische Tabletop angelehntes Partyrollenspiel mit Roguelike-Elementen.

Neuerungen: Eine ist abseits von viel Feinschliff im Detail und natürlich reichlich neuen Contents die Möglichkeit, nun zu viert, anstatt nur mit bis zu drei Spielern unterwegs zu sein. Das Kampfsystem wurde laut den Entwicklern ebenfalls grundlegend überarbeitet und soll jetzt mehr Variation bieten.

Der Grafikstil ist detaillierter als im Vorgänger, der noch auf einen Low-Poly-Look setzte. Erwartet - oder befürchtet - aber keinen Fotorealismus, das Spiel bleibt seinen Wurzeln treu. Es fügt seiner vertrauten Präsentation schlicht ein paar neue Facetten hinzu und ergänzt an allen Ecken seiner Hexfeld-Welt Details.

For The King 2 soll laut Steamseite noch dieses Jahr erscheinen.

Mögt ihr das Spielprinzip und die Präsentation der For The Kings und meldet euch vielleicht für die Beta an? Sagt euch die erweiterte Grafik des Nachfolgers zu? Seid ihr vielleicht sogar schon in den Beta-Fantasy-Landen Fahruls unterwegs? Wenn ja, berichtet uns doch von euren Eindrücken! Und alle anderen: Schreibt auch ihr gerne eure Gedanken in die Kommentare!