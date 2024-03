The Acolyte: Die neue Star-Wars-Serie enthüllt ihr erstes, überraschend düsteres Bild - der Trailer folgt sehr bald

Die neue Star-Wars-Serie The Acolyte könnte den Weg für den Aufstieg von Darth Sidious ebnen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Es ist offiziell: The Acolyte startet am 4. Juni 2024 bei Disney Plus. Die neue Star-Wars-Serie spielt circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Episode 1 - Die dunkle Bedrohung, jetzt gibt es ein erstes Bild und der Trailer folgt schon sehr, sehr bald.

Disney und Lucasfilm bereiten jetzt auf The Acolyte vor

Wann genau der Trailer zu The Acolyte erscheint? Am heutigen Dienstag, dem 19. März 2024 um 16 Uhr nach deutscher Zeit. Das hat der offizielle Star-Wars-Account auf X (ehemals Twitter) bereits offiziell bestätigt.

Worum es in The Acolyte geht? Eine erste Story-Zusammenfassung gibt es via starwars.com bereits: Die Geschichte ereignet sich 100 Jahre vor Episode 1 und ordnet sich damit ins Zeitalter der Hohen Republik ein. Die Serie selbst wird als eine Art Mystery-Thriller beschrieben.

Eine Reihe schockierender Verbrechen ruft einen angesehenen Jedi-Meister (Lee Jung-jae) auf den Plan, der im Zuge seiner Untersuchung auf eine alte Bekannte und gefährliche Kriegerin (Amandla Stenberg) trifft. Gerüchten zufolge sollen die Sith eine nicht zu unterschätzende Rolle in The Acolyte spielen.

Dazu passt übrigens auch das offizielle Poster zu The Acolyte, das für Star-Wars-Verhältnisse überraschend düster und hart daherkommt: Eine Blutspur symbolisiert die rote Klinge eines Lichtschwerts, mit den unheilverkündenden Worten: In einem Zeitalter des Lichts erhebt sich eine Dunkelheit .

Wer tritt in The Acolyte auf? Neben Lee Jung-jae (Squid Game) und Amandla Stenberg (Die Tribute von Panem) sind unter anderem Carrie-Anne Moss (The Matrix), Jodie Turner-Smith (Nightflyers), Dafne Keen (Logan), Charlie Barnett (Matrjoschka), Margarita Levieva (The Deuce), Amy Tsang (Grey’s Anatomy), Dean-Charles Chapman (1917) und Joonas Suotamo (Solo, Star Wars 7-9) involviert.

Für The Acolyte ist übrigens Leslye Headland (Matrjoschka bei Netflix) als Showrunnerin verantwortlich. Die neue Star-Wars-Serie startet am 4. Juni auf Disney Plus, irgendwann 2024 soll außerdem noch Skeleton Crew folgen.

So geht es mit Star Wars im Kino weiter

Falls ihr euch außerdem fragt, wie es mit dem Sternenkrieg im Kino weitergeht: Der erst kürzlich angekündigte Film The Mandalorian & Grogu soll 2026 erscheinen. Außerdem bekommt Daisy Ridley als Rey ihr persönliches Leinwandabenteuer, während Donald Glover als Lando Calrissian nicht für eine TV-Serie, sondern einen Film zurückkehrt.

Darüber hinaus arbeitet James Mangold (Logan, Indiana Jones 5) an einem Kinofilm, der sich den Ursprüngen des Jedi-Ordens widmet. Und dann wäre da ja noch Rogue Squadron, an dem Regisseurin Patty Jenkins (Wonder Woman) plötzlich wieder arbeitet.

Falls ihr euch dafür interessiert, was aktuell sonst in der Welt der Kinofilme und TV-Serien passiert, werdet ihr unter den Links oben fündig.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Acolyte? Wie gut gefällt euch das erste Poster zur neuen Star-Wars-Serie? Für welche Sternenkrieg-Ära und welche Figuren würdet ihr euch einen Kinofilm oder eine TV-Serie wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!