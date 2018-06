Einen Tag früher als angenommen, am 25. Juni 2018, veröffentlicht Entwickler Dontnod The Awesome Adventures of Captain Spirit, seinen Gratis-Appetizer zu Life is Strange 2. Und als guter Appetizer macht er nicht nur Appetit auf den Hauptgang, sondern ist auch für sich genommen schon ein Highlight. Captain Spirit ist ein Adventure, das im Universum von Life is Strange spielt, aber auf völlig neue Charaktere setzt.

Here are the release timings for when you will be able to download and play #CaptainSpirit entirely for free! pic.twitter.com/G1epJ2noDf — DONTNOD_Ent (@DONTNOD_Ent) June 21, 2018

Im Zentrum der Geschichte steht der zehnjährige Junge Chris, der sich als Superheld verkleidet und fantasievolle Geschichten erfindet, die der Spieler mit ihm durchleben kann. Das Besondere bei The Awesome Adventures of Captain Spirit ist, dass vom Spieler getroffene Entscheidungen Konsequenzen auf die Geschichte von Life is Strange 2 haben sollen.

Captain Spirits Szenario bleibt dabei, wie man bei einem Life-is-Strange-Spinoff erwarten würde, sehr emotional. Hinter der fröhlichen Fassade des jungen Protagonisten verbergen sich Probleme, die ihm schwer zu schaffen machen. Hier lest ihr unsere Preview zu The Awesome Adventures of Captain Spirit, in der wir alles bisher Bekannte eingehend unter die Lupe nehmen.