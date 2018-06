PC-Releases der Woche - Die Neuerscheinungen vom 25. bis 30. Juni

Die Nachwehen zur E3 2018 sind endgültig überwunden und der Veröffentlichungsrhythmus normalisiert sich wieder. In dieser Woche haben sich gleich zwei größere Veröffentlichungen und die Rückkehr einer Hüpf-Ikone in den Release-Kalender geschmuggelt.

Los geht es am 26. Juni mit The Awesome Adventures of Captain Spirit. Die kostenlose Einstimmung auf Life is Strange 2 spielt im selben Universum und wird Hinweise auf die zweite Staffel liefern. Statt Max oder Chloe steht der neun-jährige Chris im Vordergrund, der sich als Tagträumer Abenteuer als sein Alter Ego Captain Spirit ausdenkt und erlebt. Getroffene Entscheidungen sollen auch Auswirkungen auf die am 27. September erscheinende Fortsetzung haben.

Zwei Tage später schleicht sich ein einsamer Roboter durch das Horror-Adventure Mechanism. Die Entwicklung wird alleinig von Alexander Goodwin gestemmt, der ein komplexes Stealth-System und eine rein visuell präsentierte Geschichte verspricht. Versteckte Orte in der Cyberpunk-Welt sollen zum Erkunden einladen und einem mit Story-Schnipsel belohnen.

Crash Bandicoot hüpft sich durchs Remaster

Ansonsten bekommt The Crew 2 bald grünes Licht und düst wieder durch die virtuelle USA. Ubisoft will Rennspielfans mit einem riesigen Fuhrpark aus Autos, Motorräder, Booten und Flugzeugen locken. Der Clou dabei: Selbst während der Rennen soll man ohne Unterbrechung den Fahrzeugtyp wechseln können und sich so noch freier durch die offene Welt bewegen. Ob das gelingt, erfahren wir am 29. Juni.

Wer mit dem Genre gar nichts anfangen kann, frohlockt vielleicht beim Release der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Collection. Der verrückte Beuteldachs ist schon seit einer ganzen Weile in der aufgehübschten Remaster-Fassung auf der PS4 unterwegs. Nach sehr guten Verkaufszahlen darf das Maskottchen nun auch auf dem Rechner tausend Tode sterben. Denn wie im Original werden hier keine Händchen gehalten und gemein platzierte Fallen warten an allen Ecken und Enden.

