Nachdem The Mandalorian Boba Fett von den Toten zurückbrachte, bekam der berüchtigste Kopfgeldjäger des Star Wars-Universums sein eigenes Spin-off spendiert. Dass es früher oder später zu einer Überschneidung beider TV-Serien auf Disney Plus kommt, dürfte also niemanden überraschen.

Und jetzt, in Folge 3 Die Straßen von Mos Espa ist es endlich soweit, indem ein Charakter aus The Mandalorian einen klitzekleinen Cameo-Auftritt in The Book of Boba Fett bekommt. Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern gewarnt, habt ihr die neueste Episode noch nicht gesehen, werft ihr vielleicht erstmal einen Blick in den folgenden Artikel, in dem wir ein altes Mysterium um das Volk der Tusken klären:

Kleiner Mandalorian-Cameo in neuer Boba Fett-Folge

Die Handlung von The Book of Boba Fett spielt sich größtenteils auf Tatooine ab - ein altbekannter Schauplatz, zu dem Star Wars immer wieder zurückkehrt. Entsprechend gab es bereits in vorangegangenen Folgen mehrere Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, wie zum Beispiel dem ortolanischen Musiker Max Rebo oder Jabbas Folterknecht 8D8.

In Die Straßen von Mos Espa kehrt jetzt ein Charakter zumindest für einen kurzen Moment zurück, der das erste Mal in The Mandalorian vorkam: Peli Motto, dargestellt von Amy Sedaris.

Die Mechanikerin ist bei Minute 11:19 für wenige Sekunden während der Rückblende zu sehen, als Boba Fett auf einem Bantha nach Mos Eisley reist - und wird dabei sogar von ihren drei Boxendroiden der Drum-Serie begleitet. Auf die Entdeckung wurde unter anderem auch das Reddit-Forum zur Star Wars-Serie aufmerksam.

Wer war nochmal Peli Motto?

Erster Auftritt in The Mandalorian: Peli Motto feierte in Kapitel 5: Der Revolverheld ihr Debüt im Star Wars-Universum und kehrte später in Kapitel 9: Der Marshal zurück. Motto wurde von Din Djarin mit der Reparatur der Razor Crest beauftragt und nahm ebenfalls das Kind Grogu unter ihre Obhut.

Rückkehr in Staffel 2: Später half Motto Djarin abermals mit Informationen über die Siedlung Mos Pelgo aus, als sich der Mandalorianer auf der Suche weiteren Kriegern seiner Zunft befand. Als sich die Suche nach weiteren Mandalorianern auf Tatooine als erfolglos herausstellte, vermittelte Motto an Djarin eine Passagierin, die ihn letztendlich zu Bo-Katan Kryce und ihren Nachteulen führen konnte.

Eine hilfreiche Verbündete, wenn der Preis stimmt: Peli Motto wird als erfahrene Mechanikerin mit einer Vorliebe für harte Credits beschrieben. Trotz ihres forschen Auftretens zeigt sie sich aber vor allem Grogu gegenüber als äußerst fürsorglich und hilfsbereit. Außerdem stellte sie sich für wertvolle Unterstützung für Din Djarins Geschäfte auf Tatooine und darüber hinaus dar - auch wenn die natürlich nicht völlig umsonst kam.

Dass wir Peli Motto außerhalb eines kleinen Cameos wiedersehen, ist übrigens nicht ausgeschlossen. Die Mechanikerin könnte beispielsweise in Staffel 3 von The Mandalorian zurückkehren. Was wir aktuell über die neuen Episoden der Star Wars-Serie um Din Djarin wissen, haben wir im folgenden Artikel für euch zusammengefasst:

Wie hat euch die neue Folge von The Book of Boba Fett gefallen? Und würdet ihr euch über Auftritte weiterer Mandalorian-Charaktere freuen?