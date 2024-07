Der Serien-Chef von The Boys verspricht: In Staffel 5 ist niemand sicher!

2026 endet The Boys mit Staffel 5. Showrunner Eric Kripke will dabei keine Gefangenen machen. Bildquelle: Amazon Studios

Das Ende von The Boys naht. Staffel 5 wird offiziell die letzte und das bringt laut Showrunner Eric Kripke einen entscheidenden Vorteil mit sich: Niemand ist mehr sicher!

Wer also bisher an The Boys kritisieren würde, dass zu wenige Hauptcharaktere oder Fan-Lieblinge das Zeitliche segnen, dürfte in der finalen Season auf seine Kosten kommen.

Gegenüber GamesRadar+ verspricht Kripke:

Das macht bei der letzten Staffel so viel Spaß. Wir können einfach die Tür eintreten. Es gibt keine Garantie, wer überlebt, weil [kein Darsteller] für eine nächste Season zurückgebracht werden muss. Es dürfen also große, schockierende Dinge passieren - und das die ganze Zeit. Unsere Autoren, die sich gerade an die Arbeit machen, freuen sich so richtig darauf.

Wer lebt und wer stirbt im Finale von The Boys?

Bisher hat sich The Boys vor ganz großen Charaktertoden eher gescheut. Natürlich schreckt die brutale Anti-Superhelden nicht davor zurück, allerlei Nebenfiguren und Mini-Rollen über Bord zu schicken, doch von den Boys oder Seven haben bisher (fast) alle überlebt.

In der letzten Konfrontation zwischen Homelander (Antony Starr) und Billy Butcher (Karl Urban dürfte sich das dann endlich ändern. Damit dürfen Fans tatsächlich mal um ihre Lieblinge wie zum Beispiel Hughie (Jack Quaid), Starlight (Erin Moriarty), Kimiko (Karen Fukuhara) und Frenchie (Tomer Capone) bangen.

The Boys: Offizieller Trailer zu Staffel 4

Wann startet Staffel 5 von The Boys bei Prime Video?

Schon zuvor hatte der Showrunner von The Boys in Aussicht gestellt, dass das Finale der Serie super groß und apokalyptisch ausfallen soll. Die letzte Staffel wird aber noch eine ganze Weile auf sich warten lassen: Season 5 schlägt erst 2026 bei Amazon Prime Video auf.

2025 verkürzt derweil Staffel 2 von Gen V die Wartezeit, während bereits an neuen Serien im Universum von The Boys für die Zeit nach dem Serien-Ende gearbeitet wird. So zum Beispiel an Vought Rising, einem Prequel, für das Soldier Boy (Jensen Ackles) und Stormfront (Aya Cash) zurückkehren.

Mehr dazu, wie die Zukunft von The Boys aussieht und wann es wie mit Staffel 5 weitergeht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was glaubt ihr: Welche Figuren von The Boys überleben Staffel 5 der Amazon-Serie und welche müssen das Zeitliche segnen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das große Finale? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!