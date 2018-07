Wir haben bereits ausführlich darüber berichtet, warum The Culling 2 bei den Fans so schlecht abschneidet. Deshalb hier nur die Kurzfassung: Das Spiel ist kaum mehr als eine leblose Kopie von PUBG, hat unmittelbar nach Release fast alle Spieler verloren - und jetzt folgen die Konsequenzen durch Entwickler Xaviant. The Culling 2 wird vom Netz genommen, Käufer bekommen eine Rückerstattung ihrer Kosten.

Doch die Geschichte ist komplexer. Die eigentliche Wut vieler Community-Mitglieder kommt nämlich nicht allein vom schlechten Zustand von The Culling 2, sondern der Art und Weise, wie die Entwickler mit dem Vorgänger umgegangen sind. The Culling 1 hat eine Leidensgeschichte hinter sich: Das Spiel startete ziemlich erfolgreich in den Early Access, verbuchte lange vor Fortnite fast 10.000 gleichzeitig aktive Spieler. Doch die Patches machten das Spiel immer und immer schlechter, die Review Scores sackten in den Keller.

Der finale Sargnagel erfolgte dann zum finalen Release: Quasi unmittelbar danach wurde The Culling 1 von den Entwicklern fallen gelassen, damit die sich ganz auf The Culling 2 konzentrieren können, das nun wiederum enttäuscht. Ein ziemliches Debakel - und deshalb ist die Abschaltung des Nachfolgers nicht die einzige Konsequenz.

The Culling 1 wird auf den Zustand von Tag 1 zurückgepatcht, man stellt das Spiel also zu dem Zeitpunkt wieder her, als es vor all seinen Patches am erfolgreichsten war. Dieses neue alte The Culling wird dann langfristig Free2Play, um eine neue Community aufzubauen. Falls ihr wissen wollt, warum der Erstling damals so gut ankam: Unterhalb dieses Absatzes findet ihr ein Video von Maurice und Julius zum Thema.