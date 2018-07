Entwickler Xaviant hat mit The Culling 2 offenbar kein Glück, denn bereits einen Monat nach der Ankündigung und zwei Tage nach dem überraschenden Release auf Steam sinken die Spielerzahlen in den einstelligen Bereich. Der Nachfolger des zum Early-Access-Release noch erfolgreichen Battle-Royale-Survivalspiels The Culling orientiert sich stark an PUBG, H1Z1 und Fortnite, während der erste Teil noch Crafting und Nahkampf in den Vordergrund stellte.

Mit einem Allzeit-Höchstwert von knapp 250 Spielern brachte The Culling 2 demnach höchstens fünf volle 50-Spieler-Lobbys zustande. In den Steam-Bewertungen, die zu 88 Prozent negativ ausfallen, machen wütende Fans ihrem Ärger Luft. Spieler kritisieren in erster Linie die Qualität des Spiels. Beispielsweise findet Nutzer CHR#1 harte Worte für seinen Eindruck:

"Ich konnte das Spiel nie richtig testen, weil keine Spieler vorhanden sind. Aber man erkennt schon in der Lobby, dass das Spiel Schrott ist."

Da ein Multiplayerspiel ohne Spieler und mit einer derart schlechten Nutzerwertung auch bei Neukunden schlecht ankommt, stehen die Zeichen für The Culling 2 denkbar schlecht.

Zum Vorgänger

Sollte der Vorgänger The Culling komplett an euch vorbeigegangen sein oder falls ihr eine Erinnerung braucht, worum es bei dem Hunger-Games-Spiel geht, könnt ihr euch unten unser »Was ist...?«-Video anschauen.

Kurz und knapp: In The Culling treten wir im Rahmen einer perfiden Spielshow gegen 15 andere Spieler an. Die Runden sind auf 20 Minuten begrenzt, die Arena schrumpft währenddessen und Spieler müssen Nah- und Fernkampfwaffen finden und herstellen sowie Fallen platzieren, um sich gegen die Gegner zu verteidigen und das Schlachtfeld als Sieger zu verlassen. Auch Duo- und Teamrunden sind verfügbar.