The Day Before ist jetzt da und die Steam-Reviews sind vernichtend

The Day Before gerät bei Steam unter schweren Beschuss.

Lange Zeit wurde gerätselt und gezweifelt, ob hinter The Day Before tatsächlich ein gutes Survivalspiel steckt. Zum Release beantwortet der größte Teil der Spielerinnen und Spieler diese Frage nun mit einem klaren Nein . Auf Steam wurde das Spiel inzwischen etwa 10.000 Mal bewertet, und 85 Prozent der Reviews fallen negativ aus. Was genau kritisiert wird, zeigen wir euch hier.

Technische Probleme

Zum Release - wir berichteten live - war der Andrang auf Steam groß: Tausende Spielerinnen und Spieler wollten das Spiel ausprobieren, scheiterten aber zuhauf an überlasteten Servern und schwerwiegenden Bugs. So schreibt etwa Juan Deagle:

Leider ist das Spiel im Moment unspielbar. Alle meine Sachen sind aus dem Lager verschwunden, ich wurde durch eine Steinwand hindurch getötet, [...] und habe 18 Schüsse mit meiner Schrotflinte gebraucht, um einen Zombie aus drei Meter Entfernung zu erledigen. Ich werde gar nicht darauf eingehen, dass es erst einmal lange gebraucht hat, bevor ich überhaupt einem Server beitreten konnte.

Neben Serverproblemen und Bugs wird auch die fehlende Unterstützung von Breitbild-Monitoren kritisiert. Weitere Probleme spricht außerdem Biffa an:

[...] Das Spiel ist verbuggt. Man kann sich in Objekten ohne Kollision verstecken, oder durch den Boden fallen. Man kann auch sehr schnell auf spielzerstörende Bugs treffen, die den Charakter unspielbar machen. [...] Regelmäßige Abstürze. Viel Glück außerdem damit, auf einen Server zu kommen, das funktioniert nicht. Wer hätte das vorhersehen können?

Obwohl die technischen Probleme so schwerwiegen sind, machen sie anscheinend nicht den größten Teil der Kritik aus. Noch wütender scheinen viele Spielerinnen und Spieler über die irreführende Werbung für The Day Before zu sein.

3:22 The Day Before will im finalen Trailer zeigen, was das umstrittene Survival-Spiel zu bieten hat

Irreführende Werbung

Denn während das Spiel auf Steam immer noch als postapokalyptisches Open-World-MMO beworben wird, scheint es etwas ganz anderes zu sein. Rezensionen bezeichnen The Day Before als Extraktions-Shooter und vergleichen es mit Escape from Tarkov oder The Division. Von einer richtigen Open World scheint jede Spur zu fehlen, wie auch Skaggie schreibt:

Das Spiel wurde als Open-World-Survival-MMO angekündigt, entpuppt sich jedoch letztendlich als ein Extraction Shooter. Die bisher veröffentlichten Trailer und Early-Gameplay-Videos zeigten eindeutig ein Open-World-Spiel, das den Erwartungen und Wünschen entsprach. Bedauerlicherweise scheinen etwa 90% des ursprünglich vorgestellten Gameplays verworfen worden zu sein, und stattdessen wurde es zu einem Extraction Shooter umgewandelt.

Da The Day Before ganz offensichtlich nicht das Spiel geworden ist, als dass es beworben wurde, fühlen sich viele Spielerinnen und Spieler betrogen. Bei Serenity macht sich etwa Ratlosigkeit breit:

Warum haben die es all die Jahre nicht hinbekommen zu erwähnen, was für ein Genre entwickelt wird? Rückerstattungs-Anfrage ist draußen, eine Stunde nach dem Release. Ich will kein weiteren Extraction-Loot-Shooter. Habe ich da was falsch verstanden oder war ich all die Jahre auf ein Game gehyped, dass nie in Entwicklung war?

Enttäuschendes Gameplay

Ist aber The Day Before nun zumindest ein guter Shooter? Tatsächlich werden auch Gameplay, Grafik und Welt des Spiels von den meisten Rezensionen als enttäuschend beschrieben. Zombies spielen wohl kaum eine Rolle, stattdessen sind überwiegend PvP-Kämpfe angesagt. Doch auch hier gibt es Schwierigkeiten. So schreibt TheFatOne:

Die Waffen fühlen sich ja mal dermaßen mies an, dazu connecten Treffer erst so innerhalb von 1-2 Werktagen, was PvP zu einem absoluten Alptraum macht. [...] Die Grafik sieht nicht mal annähernd so gut aus wie in den Trailern.

Auch die Darstellung der Spielwelt und Figuren kann die Erwartungen der meisten Spielerinnen und Spieler nicht erfüllen. Offenbar ist nur ein kleiner Bruchteil der Gebäude überhaupt begehbar und diese strotzen vor Grafikfehlern. Lejo schreibt dazu etwa:

Die Grafik ist okay, wenn man auf die Ästhetik eines verlassenen Parkplatzes bei Nebel steht. Die Welt fühlt sich so lebendig an wie ein Wartezimmer beim Zahnarzt. Und die Charakter-Animationen? Es sieht aus, als hätten die Figuren dringend einen Besuch beim Chiropraktiker nötig.

Habt ihr The Day Before schon selbst ausprobiert, oder zumindest versucht, auf die Server zu kommen? Oder habt ihr auf einen Kauf lieber verzichtet? Wie ist euer erster Eindruck von dem als MMO beworbenen Spiel? Steckt euer Meinung nach noch etwas Potential in dem Titel, oder ist jede Hoffnung vergebens? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!