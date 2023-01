Steam-Aus für The Day Before: Entwickler verstricken sich immer mehr in Widersprüchen

Die kontrovers diskutierte Survival-Hoffnung The Day Before ist erst kürzlich von Steam verschwunden, kurz darauf wurde eine Release-Verschiebung bekannt gegeben. Die offiziell genannten Gründe des Entwicklers Fntastic dafür werden immer undurchsichtiger und widersprüchlicher.

Fntastic rudert zurück

Nachdem das Studio hinter Spielen wie Propnight zuerst kommunizierte, dass ein Markenrechtsstreit für den acht Monate späteren Launch verantwortlich sei, wird jetzt zurückgerudert. Gegenüber IGN gibt Fntastic bekannt: Die Verschiebung sei bereits vor dem Steam-Debakel geplant gewesen und hätte im Zuge der ursprünglich für Januar 2023 geplanten Gameplay-Veröffentlichung kommuniziert werden sollen.

Was ist nochmal passiert? The Day Before hätte nach seiner ersten Verschiebung am 1. März 2023 erscheinen sollen. Vor wenigen Tagen verschwand der Fntastic-Titel aber von Steam, nachdem es zuvor zu den meistgewünschten Spielen auf der Valve-Plattform gehörte.

Ursprünglich gab Fntastic an, dass es sich dabei um einen Bug bei Steam handelte. Später folgte jedoch ein offizielles Statement auf Twitter, dass ein Markenrechtsstreit um den Spieletitel The Day Before ausschlaggebend dafür sei und daraus eine Release-Verschiebung auf den 10. November 2023 erfolgte.

Jetzt kommuniziert Fntastic in einem Gespräch mit IGN, dass die Launch-Verschiebung von The Day Before bereits zuvor geplant war. Die Entscheidung hätte man in dem für Januar versprochenen Gameplay-Video mit der Öffentlichkeit geteilt, nachdem dessen ursprüngliche Ankündigung bereits für Kritik und Spott sorgte.

Fntastic äußert sich zu Betrugsvorwürfen

The Day Before wird ohnehin schon kontrovers diskutiert. Nachdem die ersten Trailer eine bildhübsche Mischung aus The Last of Us, The Division und DayZ versprachen, kam der Hype-Zug immer mehr in Fahrt. Mittlerweile zweifeln aber immer mehr Spiele-Fans an der Echtheit von The Day Before oder zumindest daran, dass Fntastic ein so ambitioniertes Projekt überhaupt stemmen kann.

Vorangegangene Spiele des Entwicklers waren nicht ansatzweise so exzessiv in Bezug auf ihre Ansprüche und wurden nach Release von Fntastic auch schnell wieder fallen gelassen. Außerdem gibt es Kritik für die durchwachsene Kommunikation des Studios und dass unbezahlte Freiwillige an The Day Before mitarbeiten. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Diesbezüglich äußert sich Fntastic ebenfalls im Gespräch mit IGN:

Die Wogen werden sich mit der Zeit wieder glätten. Sobald das Spiel herauskommt, werden die Leute die Wahrheit erkennen. Bis wir ankommen, sind wir für die fantastische Reise dorthin dankbar und dass ihr uns dabei begleitet. [...] Wir verstehen, dass manche Spieler, die das Gesamtbild nicht erkennen, ihre Zweifel gegenüber dem Spiel haben. Unser Fokus lag von Anfang an auf dem Produkt selbst. Wir haben bereits vier Jahre lang an dem Spiel gearbeitet. All diese Jahre haben wir Schweiß und Blut aufgebracht, um dieses Spiel zu machen und für viele Mitglieder unseres Teams ist es nicht erfreulich, diese Anschuldigungen zu hören. Wir haben keinen Cent von den Leuten genommen: es gibt kein Crowdfunding, keine Vorbestellungen, keine Spenden. Das Spiel wird komplett von Mytona finanziert, einem der größten Publisher der Welt, die [unseren Fortschritt regelmäßig überprüfen]. [...] Wir glauben an unser finales Produkt. Egal, was irgendjemand behauptet, ihr werdet es selbst am 10. November sehen. Wir hoffen, dass Leute nach dem Erfolg des Spiels daran glauben, dass wenn sie in diesem Leben einen Traum verfolgen, dieser wahr wird - unabhängig von den Hindernissen und Zweifeln. Fntastic gegenüber IGN

Zum aktuellen Zeitpunkt soll The Day Before am 10. November 2023 erscheinen. Das für Januar versprochene Gameplay hat derzeit noch keinen Termin. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer ausführlichen Video-Preview zu The Day Before:

Was haltet ihr von den widersprüchlichen Aussagen von Entwickler Fntastic? Glaubt ihr, dass The Day Before den hohen Erwartungen mancher Spieler gerecht wird? Oder zweifelt ihr daran, dass das Spiel in der bisher gezeigten Form überhaupt existiert? Lasst es uns In den Kommentaren wissen!