The Day Before soll schon bald erscheinen, aber immer mehr Leute zweifeln am Release

Der Weg bis zum Release von The Day Before ist bald zu Ende ... oder?

Nur noch zwei Wochen, dann erscheint schon das einst heiß erwartete Survival-MMO The Day Before am 10. November … also vermutlich. Mit etwas Glück. Vielleicht auch nicht.

Nach zwei Verschiebungen und etlichen Kontroversen wissen wir nämlich fast gar nichts über das eigentliche Spiel. Die Scam-Vorwürfe gegenüber Entwicklungsstudio Fntastic sind zwar schon länger laut, aber jetzt zweifeln auch die hoffnungsvollsten Personen aus der Community.

Was ist der aktuelle Stand?

Wer die gesamte Kontroverse zu The Day Before nachlesen möchte, kann das in unserem separaten Artikel dazu machen. Die Kurzfassung: Nach fragwürdigen Gameplay-Trailern gab’s mittlerweile schon zwei Verschiebungen, zudem ist das Spiel von Steam verschwunden - einst war es noch auf Platz 1 der meistgewünschten Spiele dort zu finden. Grund für die nun fehlende Steam-Seite ist laut Studio, dass es rechtliche Streitigkeiten mit dem Namen The Day Before gibt - so soll nämlich nicht nur das Survival-Spiel heißen, eine Kalender-App nennt sich ebenfalls so.

Es gab bereits Gerüchte, dass The Day Before zu Dayworld umbenannt werden soll, von offizieller Seite gibt’s aber noch keine Bestätigung - da meldet sich nämlich überhaupt niemand zu Wort, egal, um was es geht.

Im Juni hieß es noch auf dem offiziellen Discord-Kanal, dass vor Release eine Beta laufen würde - Infos sollten folgen, taten sie aber nicht.

Das letzte Lebenszeichen gab’s am 2. August auf X, ehemals Twitter genannt. Da postete Fntastic ein Bild mit einem Auto als Motiv und bestätigte erneut den Release am 10. November.

Miese Stimmung in der Community

Schon im August hagelte es einige Negativ-Kommentare unter dem Twitter-Post. Der User Manu schreibt: Das Spiel erscheint im November und ihr zeigt uns wahllose Fotos von Autos [Totenkopf-Emoji].

Saro4 war da ähnlich erzürnt: Was kommt von jetzt bis zum 10. November? Immer noch kein Gameplay? Immer noch keine Infos? Meint ihr das ernst, Leute?

Wobei hier hinzugefügt werden muss, dass es im Februar sehr wohl schon Gameplay zu sehen gab. Das verwirrt aber mehr, als dass es Fragen beantwortet:

10:01 The Day Before zeigt 10 Minuten Gameplay mit Erkundung, Kämpfen und Crafting

Mittlerweile ist die Stimmung selbst beim härtesten Kern der Community äußerst stark am bröckeln. Auf dem hauseigenen Discord-Server sammeln sich täglich Nachrichten von Usern, die nicht glauben, dass der Release einhaltbar sein wird und bemängeln die fehlende Kommunikation der Entwickler.

Bei Rayleigh beispielsweise reist aktuell der Geduldsfaden, obwohl er offenbar lange die Hoffnung nicht aufgab. Im Gespräch mit dem Discord-Moderator von The Day Before schreibt er:

Es wurde jetzt oft gesagt, dass Information die Tage / Wochen geteilt werden und es kommt nichts, [...] es kann doch nicht sein, dass sie selbst vor Release so ein Geheimnis aus dem Spiel machen, [...] obwohl so viele Menschen warten und nachfragen, ob endlich mal was geteilt wird. Wir sind alle interessiert an dem Spiel, deswegen sind wir hier, [...] und ich finde, dass wir wenigstens [...] eine Antwort verdient hätten.

Bisher müssen sich alle aber weiter in Geduld üben - aber vielleicht nicht mehr lange. Laut des Discord-Moderators MrJintau folgen bald Infos - auch wenn die Aussage nichts Neues mehr ist. In spätestens zwei Wochen wissen wir aber wohl oder übel mehr.

Was ist eure Einschätzung zu The Day Before? Wird es eine erneute Verschiebung geben, erscheint das Spiel überhaupt jemals oder ist die Community zu hart und ihr habt noch Hoffnung, dass am 10. November eine spielbare Version des Survival-MMOs bereitsteht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!