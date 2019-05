The Division 2: Tipps zum exotischen Sturmgewehr Eagle Bearer

Interesse am Sturmgewehr Eagle Bearer in The Division 2, aber keinen Dunst wie man es bekommt? Oder wollt ihr erstmal wissen, was genau die Waffe überhaupt besonders macht?

Keine Sorge, wir haben die wichtigsten Infos über Fundorte, Talente und Stats kompakt für euch zusammengefasst. Im Folgenden lest ihr, wo ihr das Eagle Bearer findet und was es leistet.

Wo finde ich das Eagle Bearer?

Raid-exklusiv: Das Adlerträger-Sturmgewehr droppt nur im ersten Division-2-Raid »Operation Dunkle Stunden«. Und zwar auf eine der folgenden Arten:

Als Boss Drop: Jeder der vier Bosse in The Division 2 hat eine Chance, das Eagle Bearer fallenzulassen.

Jeder der vier Bosse in The Division 2 hat eine Chance, das Eagle Bearer fallenzulassen. Aus der Belohnungskiste: Am Ende des Raids findet ihr hinter dem Flugzeug bei SAM-Stellung 2 eine Beute-Kiste. Auch diese hat eine Chance, das exotische AR zu enthalten.

Ihr müsst grinden: Eagle Bearer ist ein Zufallsdrop. Ihr müsst also anders als bei vielen anderen Exotics in The Division 2 keine Bauteile sammeln, sondern erhaltet das Sturmgewehr fertig zusammengebaut und rein zufällig. Somit kann es passieren, dass ihr den Raid mehrere Male spielen müsst, um Eagle Bearer schließlich euer Eigen zu nennen.

Wie ihr den Raid am besten angeht und alle vier Bosse schafft, lest ihr in unserem Allround-Artikel zu Operation Dunkle Stunden:

The Division 2: Alle Infos zum Raid - So bereitet ihr euch richtig vor und besiegt die Bosse

Was kann das Eagle Bearer?

Bevor ihr euch ans Grinden macht, wollt ihr vielleicht erfahren, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Diese Talente hat das exotische Sturmgewehr Eagle Bearer in The Division 2:

Stats

Schaden: 22.300

Kadenz: 750 Schuss pro Minute

Magazinkapazität: 60 Schuss

Nachladedauer: 1,9 Sekunden

Crit-Reichweite: 10-45 Meter

Talente

Eagle's Strike

Genauigkeit erhöht sich beim Dauerfeuer auf bis zu 100%.

Kopftreffer-Kills gewähren +100% Nachladegeschwindigkeit, +35% Schaden und den Tenacity-Buff für 10 Sekunden.

Die Stärke von Tenacity wird bei Körpertreffern um 1% und bei Kopftreffern um 5% erhöht.

Tenacity

20-80% des eingehenden Schadens werden reduziert (abhängig vom Eagle-Strike-Buff), bis der Buff-Zeitraum abgelaufen ist. Dann wird der absorbierte Schaden auf ein Mal an den Spieler abgegeben. Jeder Kill, der während Tenacity ausgeführt wird, reduziert den erlittenen Schaden am Ende des Buffs um 20%. Somit benötigt man 5 Kills während 10 Sekunden Tenacity, um den Schaden komplett aufzuheben.

Protected Fire

Solange die Waffe im Holster steckt, erhält der Spieler 10% Bonus-Rüstung, während er mit der ausgerüsteten Waffe schießt.

The Division 2: Operation Dark Hours - 5 Tipps vor dem 8-Agenten-Raid

Habt ihr das Eagle Bearer in The Division 2 schon erspielt? Was haltet ihr vom neuen exotischen Sturmgewehr? Schreibt uns gerne in den Kommentaren!