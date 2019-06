Division-2-Spieler können sich gerade wirklich nicht über zu wenig Inhalt beschweren. Seit Mai hat der Loot-Shooter von Entwickler Massive Entertainment einen Raid für acht Spieler, der euch stundenlang beschäftigen kann.

Alle Infos zum Raid - So bereitet ihr euch richtig vor und besiegt die Bosse

Mit dem neuen Title Update steht außerdem eine weitere Klasse vor der Tür: Die Minigun-Spezialisierung. Und dann haben die Entwickler auf der E3 2019 im Rahmen der Ubisoft-Pressekonferenz auch noch einen groben Release für Episode 1 bekanntgegeben.

Im Juli könnt ihr in The Division 2 Expeditionen in die Outskirts von Washington DC unternehmen und unter anderem den Washington National Zoo besuchen.

Auch zur zweiten und dritten Episode gibt es neue Infos: Episode 2 erscheint im Herbst und fügt den zweiten Raid hinzu. Darin stürmt ihr das Pentagon.

In Episode 3 kehrt ihr an einen bekannten Ort zurück: New York City, der Schauplatz von The Division 1. Dort trefft ihr vermutlich auf Aaron Keener, einem abtrünnigen Division-Agenten, der schon im ersten Teil eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Episoden sind kostenlos.

Am Wochenende kostenlos

Wenn ihr Division 2 noch nicht besitzt, aber gerne mal ausprobieren würdet, habt ihr dieses Wochenende die Chance dazu: Das Spiel ist vom 13. bis 16. Juni kostenlos spielbar. Nur zur Klarheit: Ihr bekommt das Spiel in dieser Zeit nicht geschenkt, sondern könnt es lediglich in diesem Zeitraum spielen.