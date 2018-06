Im E3-Trailer von The Elder Scrolls 6 ist nicht viel mehr zu sehen als eine bergige Küstenregion und das Logo. Deshalb könnte man davon ausgehen, dass es sich bei den Bildern nur um Platzhalter handelt und der Schauplatz für TES 6 noch gar nicht feststeht.

Dies dementierte Bethesda-Chefentwickler Todd Howard nun auf der Computerspiel-Konferenz Gamelab in Barcelona, wie Eurogamer berichtet. Der Schauplatz von The Elder Scrolls 6 stehe bereits »seit einer Weile« fest, er verrate aber ihn aber noch nicht. Demnach war die Welt, in der das neue Rollenspiel angesiedelt ist, eines der ersten Dinge, das man bei Bethesda festgelegt hat.

Auf der Gamelab wurde Todd Howard übrigens mit dem Preis »Industry Legend« ausgezeichnet. Howard arbeitet seit 1994 bei Bethesda und war auch an der Entstehung der neuen Fallout-Reihe ab Fallout 3 als Game Director beteiligt. Als Chefentwickler legt er heute kaum noch selbst Hand an den Code, sondern nimmt administrative und kreativ-leitende Aufgaben bei Bethesda wahr.

