The Elder Scrolls Online - Neues Addon Summerset geht heute live

Heute, am 21. Mai 2018, startet The Elder Scrolls Online: Summerset für den PC. Damit erhalten die PC-Spieler früher Zugang zur Heimat der Hochelfen als die Konsoleros, die erst am 5. Juni auf die Reise gehen. Der frühere Start der PC-Community ist bei ESO üblich, auch bei den übrigen Updates.

Bevor es losgeht, müsst ihr nur noch den Abschluss der Wartungsarbeiten an den Servern abwarten. Die Update-Arbeiten begannen um 10:00 Uhr und sollen einige Stunden in Anspruch nehmen, danach ist ESO: Sommersend, wie es im Deutschen heißt, bereit für den Download.

Wer die Erweiterung nicht gekauft hat, profitiert zumindest von dem damit einhergehenden Patch, der übrigens sehr groß ausfallen wird. Was in welcher Edition enthalten ist, lest ihr in unserer Übersicht. In unserem Special zu The Elder Scrolls Online: Summerset dagegen lest ihr alles, was ihr über die Inhalte des neuen Addons wissen müsst.

The Elder Scrolls Online: Summerset - Screenshots ansehen