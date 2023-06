Wir warten ungeduldig auf Elder Scrolls 6, aber laut Microsoft-Anwalt ist erst mal Teil 16 dran

So sehen unsere Urenkel vermutlich aus, wenn Elder Scrolls 16 erscheint.

Vor der Federal Trade Commission (FTC) kämpft Microsoft gerade um seine geplante Activision-Übernahme. Konkurrent Sony feuert eine Breitseite nach der anderen ab, links und rechts leaken vertrauliche Infos zu Spielen – höchste Zeit also, eine frische Runde Popcorn in die Microwelle zu hauen!

Und Fans von The Elder Scrolls können gleich auch noch eine Flasche Champagner knallen lassen, denn laut eines Microsoft-Anwalts erscheinen in den nächsten drei Jahren zehn neue Teile der Rollenspiel-Reihe! Lest aber erstmal weiter, bevor ihr die teuerste Pulle aufmacht.

Elder Scrolls 16 ist ganz nah! (Ach, wenn's nur wahr wäre)

Bei einer FTC-Anhörung ließ sich ein Microsoft-Anwalt zu dieser gewagten Aussage hinreißen:

Könnte ich ein Problem klären, das der Rat mit Ihnen besprochen hat? Als Sie nach Zenimax fragten und ihn baten, ein Spiel zu finden, das denen von Xbox am ähnlichsten sei, erwähnte er Elder Scrolls. Das ist nicht richtig. Es gibt zwei Elder Scrolls-Spiele, eines davon ist ein Online-Spiel namens Elder Scrolls Online - das ist ein Multiplayer-Spiel, das aktuell auf der PlayStation läuft. Das Spiel, von dem er spricht, Elder Scrolls 16... wird voraussichtlich 2026 als Singleplayer-Spiel erscheinen. Es ist nicht vergleichbar mit Call of Duty, das, wie Sie wissen, ein Mehrspieler- und Multiplattformspiel ist.

Hat Todd Howard also endlich rausgefunden, wie man Raum und Zeit krümmt? Vielleicht hat sich bei der Entwicklung von Starfield ein Wurmloch im Bethesda-Hauptquartier geöffnet und die Devs sitzen jetzt in der sechsten Dimension, wo Videospiel-Entwicklung nur Minuten dauert? Kann ja mal passieren, bei diesen Science-Fiction-Geschichten weiß man nie.

Okay, Quatsch beiseite, es handelt sich natürlich nur um einen flüchtigen Fehler und gemeint ist The Elder Scrolls 6, der direkte Nachfolger von Skyrim. Aber hey, ist doch schön zu hören, dass es offiziell für 2026 auf Kurs ist und nicht wie Call of Duty wird.

Elder Scrolls 16 erscheint nach konservativen Prognosen dann wohl im Jahr 2176. Unsere Urenkel werden in ihrer Mars-Basis bestimmt richtig Spaß mit dem nervigen Fan und Käserädern haben! Ob die Hauptstory von Teil XVI was taugt? Wir werden es wohl nie erfahren – außer Todd bekommt das mit den Zeitreisen doch noch auf die Kette.