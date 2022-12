The Elder Scrolls 6 werden wir wohl für Jahrzehnte spielen - meint Todd Howard

Einen Release-Termin zu The Elder Scrolls 6 lässt sich Todd Howard natürlich nicht entlocken. Doch das lange Warten auf der Rollenspiel-Reihe hat laut dem Bethesda-Chef einen guten Grund: Wir sollen Elder Scrolls 6 für Jahrzehnte spielen! Immerhin hat schon Skyrim gezeigt, dass das Potenzial dafür vorhanden ist.

Das verrät Howard im knapp dreistündigen Lex Fridman Podcast, im Zuge dessen der Bethesda-Chef ein klein wenig über Starfield und natürlich auch The Elder Scrolls 6 ausgequetscht wird. Wir haben uns übrigens bereits an eine Release-Prognose gewagt. Wann der nächste Teil der altgedienten Rollenspiel-Reihe erscheinen könnte, erfahrt ihr hier:

TES6 soll uns lange bei Laune halten

Das verrät Todd Howard über den Release: Natürlich lässt sich Todd Howard im Gespräch mit Lex Fridman nichts Konkretes zum möglichen Launch-Termin von The Elder Scrolls 6 entlocken - so sehr es der Host des Podcasts auch versucht. Zumindest verrät Howard, dass er sich selbst wünschen würde, The Elder Scroll 6 könnte schon jetzt erscheinen:

Ich habe eine vage Vorstellung [davon, wann The Elder Scrolls 6 erscheint]. Ich wünschte, es wäre schon bald. Wir [bei Bethesda] wollen es auch und ich wünschte, [die Entwickler] würden nicht so lange brauchen, aber das tun sie. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, hätte ich nie geplant, solange darauf zu warten, wie es jetzt dauert.

Wie sich Elder Scrolls 6 mit Skyrim messen muss: Das lange Warten beziehungsweise die lange Entwicklungszeit hat laut Todd Howard aber einen guten Grund. Immerhin muss sich Bethesda für das nächste The Elder Scrolls an Skyrim messen. Und das Rollenspiel gehört stolze elf Jahre nach seinem ursprünglichen Release noch immer zu den meistgespielten Titeln des Entwicklerstudios.

Damit verfolgt Bethesda für The Elder Scrolls 6 den Anspruch, dass sich Spieler mindestens genauso lang, wenn nicht sogar länger daran erfreuen können.

Wir wollen sicherstellen, dass wir es für alle richtig machen. Unsere Fans spielen Spiele für eine lange Zeit. Skyrim ist elf Jahre alt und noch immer unser wahrscheinlich meistgespieltes Spiel. Wir gehen nicht davon aus, dass das nachlässt und die Leute werden es vielleicht auch noch in weiteren zehn Jahren spielen. Entsprechend muss man sich bewusst machen, dass das nächste Elder Scrolls ein oder zwei Jahrzehnte gespielt werden soll. Und das verändert die Art und Weise, wie wir von Anfang an über die Architektur eines Spiels nachdenken.

An was Bethesda sonst noch werkelt: Trotz dem langen Warten befindet sich The Elder Scrolls 6 laut Todd Howard auf einem guten Weg. Für 2023 steht ohnehin erst einmal das große Sci-Fi-Rollenspiel Starfield an. Danach kann erst The Elder Scrolls 6 erscheinen. Und wer noch weiter in die Zukunft blickt, kann nach dem Release des Skyrim-Nachfolgers dann auch mit Fallout 5 rechnen.

Übrigens: Warum The Elder Scrolls genau wie Cyberpunk 2077 oder Diablo 4 zu früh angekündigt wurde, thematisieren wir in unserer ausführlichen Video-Analyse. Werft am besten selbst einen Blick hinein:

Was wir bisher über TES 6 wissen

Viele offene Fragen: The Elder Scrolls 6 wurde bereits zur E3 2018 mit einem ersten Teaser-Trailer offiziell angekündigt. So richtig viele Infos zum neuen Bethesda-Rollenspiel gibt es aber seitdem nicht. Wir wissen lediglich, dass The Elder Scrolls 6 kein Skyrim 2 wird und die Entwickler nach wie vor auf die Creation Engine mit einigen Verbesserungen setzen - eine diskutable Entscheidung, wie Peter meint. Außerdem ist mittlerweile mehr oder weniger bestätigt, dass es in das Land Hammerfell geht.

Wir haben uns übrigens schon mal an eine Expertenprognose gewagt. In der folgenden Analyse könnt ihr nachlesen, mit was für einer Story, Gameplay und Technik wir bei The Elder Scrolls 6 rechnen:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Elder Scrolls 6? Freut ihr euch auf das … irgendwann erscheinende Bethesda-Rollenspiel? Oder interessiert ihr euch mehr für Starfield und Fallout 5? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!