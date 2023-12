The Last of Us: Entwickler sägen Multiplayer-Spiel ab, haben dafür gute Nachrichten für Story-Fans

Naughty Dog will sich nach der Einstellung eines Multiplayer-Projekts wieder auf Singleplayer-Spiele konzentrieren.

Schon mit The Last of Us Part 1 und 2 konnte der Entwickler Naughty Dog große Erfolge feiern. Auch die Serie, in der die Geschehnisse aus dem ersten Spiel nachgestellt werden, stieß bei Fans und Kritikern auf Begeisterung. Ein weiteres Projekt der Entwickler ist nun jedoch Geschichte. Der geplante Multiplayer-Ableger von The Last of Us wurde offiziell eingestellt.

Was ist passiert?

Schon früher im Jahr hatte Naughty Dog angegeben, mehr Zeit für das Projekt zu benötigen. In einem Bericht von dem bekannten Journalisten Jason Schreier war anschließend davon die Rede, dass der Multiplayer-Ableger in Schwierigkeiten stecke, da es dem Spiel noch an Langzeitmotivation mangele.

Offenbar lag Schreier goldrichtig: Am 14. Dezember gaben die Entwickler auf ihrer Website bekannt, dass The Last of Us Online eingestellt werde. Auch zu den Gründen für diese unglaublich schwere Entscheidung äußert man sich ausführlich:

Das Multiplayer-Team war mit der Vorentwicklung dieses Spiels beschäftigt, seit wir an The Last of Us Part 2 arbeiteten, und erschuf eine Erfahrung mit enormem Potenzial, die wir für einzigartig hielten. [...] Ihre Vision wurde klarer und das Gameplay verfeinert, und wir waren begeistert von der Richtung, in die wir uns bewegten. Als wir uns jedoch vollständig auf die Entwicklung konzentrierten, wurde uns der Umfang unserer Ambitionen bewusst. Um The Last of Us Online zu veröffentlichen und zu unterstützen, müssten wir alle Ressourcen unseres Studios über Jahre hinweg dafür nutzen, Post-Release-Inhalte zu unterstützen, was die Entwicklung zukünftiger Singleplayer-Spiele stark beeinträchtigen würde. Wir hatten also zwei Wege vor uns: Wir konnten ein Entwicklungsstudio für Live Service Games werden, oder uns weiterhin auf narrative Singleplayer-Spiele konzentrieren, die Naughty Dog's Erbe definieren.

Wie die Entscheidung ausfiel, ist angesichts der Einstellung des Multiplayer-Ablegers offensichtlich. Obwohl man aber nun ziemlich niedergeschlagen sei, werde man die gemachten Erfahrungen für zukünftige Projekte nutzen. So arbeite man momentan an mehr als einem ambitionierten, brandneuen Singleplayer-Spiel und freue sich darauf, mehr darüber zu erzählen.

Was für ein Spiel The Last of Us Online geworden wäre, wissen wir leider nicht genau. Lediglich bekannt ist, dass es unter anderem wohl einen Koop-Modus für zwei Spielerinnen oder Spieler geben sollte. Außerdem wollten die Entwickler auf viel Story setzen, und eine Geschichte mit neuen Charakteren erzählen.

Was hättet ihr davon gehalten, wenn Naughty Dog einen Multiplayer-Ableger für The Last of Us veröffentlicht? Hättet ihr gerne gesehen, was das für seine Story-Spiele bekannte Entwicklerstudio daraus macht? Und haltet ihr die Einstellung des Projekts für die richtige Entscheidung? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!