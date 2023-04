The Last of Us Part 1 - Story-Meisterwerk für PC wird in den Presse-Reviews abgestraft

Bei Metacritic kommt The Last of Us Part 1 für PC gar nicht gut weg.

The Last of Us Part 1 ist endlich auch für den PC erschienen. Doch für viele Fans ist der Release kein Grund zum Feiern, im Gegenteil: Der Launch wird von schweren technischen Problemen überschattet, die offenbar auch nach dem ersten größeren Patch nicht ausgeräumt sind.

Wir hatten vor Release keinen Key für unseren Test der PC-Version erhalten, daher kam unser Review erst etwas später - offensichtlich waren wir nicht das einzige davon betroffene Presse-Portal. Bei Metacritic dauerte es ebenfalls ein paar Tage, bis die ersten Wertungen eintrudelten. Wir verschaffen euch einen Überblick über die bisherigen Scores.

The Last of us Part 1 schneidet schlecht ab

Aktuell liegt der Metascore der PC-Version bei einer mageren 56 bei sechs Rezensionen. Zum Vergleich: Die spielerisch fast gleiche PS5-Version kommt auf eine 88. Kein Wunder, immerhin ist das Spiel seit zehn Jahren als Story-Meisterwerk bekannt und das Remaster bringt einige coole Zusatzfeatures wie verbesserte Zugänglichkeit und neue Modi.

Aber auf dem PC läuft es zum Start einfach zu miserabel - genau dafür wird es in den internationalen Reviews abgestraft. Unsere Wertung ist aktuell die höchste, trotz 15 Minuspunkten wegen des katastrophalen Zustands.

Webseite Wertung GameStar 77 (92 - 15) Multiplayer.it 75 Worth Playing 50 Gameblog.fr 50 Gamereactor UK 50 We Got This Covered 20

3:12 Unsere ersten Minuten in The Last Of Us Part 1 auf dem PC sind einfach nur traurig

Petter Hegevall von Gamereactor UK lobt die großartige Story und die packende Atmosphäre, die The Last of Us auszeichnen. Doch für ihn ist der durchwachsene PC-Port nicht zu rechtfertigen. Die Schuld sieht er beim Studio Iron Galaxy und Publisher Sony.

(...) Das Spiel hustet, stolpert und knirscht so sehr, dass es sich wie ein verfrühter Aprilscherz anfühlt. An anderen Stellen funktioniert es halbwegs gut, aber das ist egal, wenn ein zehn Jahre altes Produkt endlich für den PC veröffentlicht wird und in diesem beunruhigenden Zustand auf den Markt kommt. Ich meine... Warum? Oder besser gesagt: Wie?



Iron Galaxy hatte reichlich Zeit und Sony hat nahezu unbegrenzte Ressourcen, um aus ihrem beliebtesten Spiel etwas wirklich Gutes zu machen. Für mich als Superfan von The Last of Us ist nicht nur unverständlich, wie so etwas passieren kann, es ist auch eines Action-Adventures unwürdig, das nur die beste Behandlung verdient hat.

Anmerkung: Es ist derzeit unklar, wie weitgehend Iron Galaxy am PC-Port beteiligt war. Bei Steam und Metacritic wird nur Naughty Dog als Entwickler gelistet. Patches werden aktuell ebenfalls von Naughty Dog verwaltet.

Das Magazin We Got This Covered hat das Remaster ebenfalls ausgiebig auf verschiedenen Systemen getestet und beklagt viele technische Probleme. Das Testurteil unter der Überschrift »Komplettversagen« fällt vernichtend aus:

Vielleicht wird The Last of Us Part 1 eines Tages eine großartige PC-Portierung sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es eine herbe Enttäuschung und ein dunkler Fleck auf dem guten Ruf der Serie.

Was sagen die Spieler?

Die Nutzer-Reviews bei Metacritic fallen noch viel schlechter aus als die der Presse. Dort erreicht das Spiel gerade mal 1,7 von 10 Punkten. In den Rezensionen lassen viele ihrem Fust über einen weiteren versemmelten PC-Port freien Lauf. Ganz ähnlich sieht es bei Steam aus, wo The Last of Us Part 1 aktuell nur 43 Prozent positive Wertungen verbuchen kann.

Auch unser Redaktionsleiter Dimi findet: Solche Katastrophen-Launches dürfen einfach nicht mehr passieren.

Naughty Dog hat bereits Patches angekündigt, die die schweren Technikprobleme ausräumen sollen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden darüber, was sich in den nächsten Tagen und Wochen am PC-Port ändert. Aktuell können wir euch nur den Tipp geben, die Shader vor dem ersten Start komplett installieren zu lassen, auch wenn das sehr lange dauern kann. Das scheint aber nicht auf allen Systemen Besserung zu bringen.