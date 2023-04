The Last of Us Part 1: Kontroverse PC-Version bekommt weiteren wichtigen Patch

Der neueste Patch für The Last of Us: Part 1 nimmt ein paar große Probleme der PC-Version ins Visier.

The Last of Us ist ein Meisterwerk, aber (noch) nicht auf dem PC. Der Naughty Dog-Hit kämpft auf dem heimischen Rechner mit zahlreichen technischen Problemen, doch langsam geht es bergauf. Mehr und mehr Patches erscheinen, zuletzt ist Version 1.0.3.0 erschienen.

Und eben jenes Update bringt eine ganze Reihe wichtiger Verbesserungen mit sich, allen voran für die Grafik und Framerate. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf Seite 2 des Artikels, seid aber schon einmal gewarnt: Die Liste ist lang.

Die wichtigsten Infos zu Patch 1.0.3.0

Patch 1.0.3.0 für The Last of Us: Part 1 steht seit Freitag, dem 14. April 2023 via Steam zum Download zur Verfügung.

Patch 1.0.3.0 liefert zahlreiche Bugfixes und Verbesserungen. Eine Übersicht zu den wichtigsten Änderungen findet ihr in der folgenden Stichpunktliste:

Bei der Nutzung höherer Framerates soll es nicht länger zu fehlerhaften Animationen kommen.

Die Darstellung der Taschenlampe und der damit einhergehende Lichteinfall in dunkleren Arealen des Spiels soll korrigiert worden sein.

Die Anzeige von Quick-Time-Events bei minimalen Einstellungen soll nicht länger fehlerhaft ausfallen.

Neue Audio-Kompatibilitätsoptionen wurden hinzugefügt und die Latenzen für Audioeffekte deutlich abgesenkt.

Der Fotomodus, die Interaktion mit NPCs und die Ladezeiten sollen deutlich verbessert worden sein.

Fehler bei der deutschen Übersetzung und bei den Achievements sollen behoben worden sein.

Das Spiel soll jetzt besser auf dem Steam Deck laufen, Probleme mit AMD- und Nvidia-Grafikkarten wurden laut den Patch Notes behoben.

Spieler sollten dabei beachten: Die Geforce RTX 3070 wird weiterhin als problematisch bezeichnet. Naughty Dog will für mögliche Grafikfehler, die dadurch entstehen können, in Zukunft eine Lösung finden.

Mehr zu möglichen Problemen der PC-Version von The Last of Us: Part 1 erfahrt ihr übrigens im folgenden Video:

17:16 The Last of Us - Part 1 - Die PC-Version des Remakes hat gerade richtig Ärger!

Wie geht es nach Patch 1.0.3.0 weiter?

Die Entwickler hatten bereits zuvor versprochen, dass an der PC-Version von The Last of Us: Part 1 weiter gearbeitet wird. Demnach werden definitiv noch weitere Patches und Updates nachgeliefert, um die Spielerfahrung zu verbessern.

Der Support und die Bugfixes zeigen bereits eine erste Wirkung: Auf Steam wandelt sich langsam, aber sicher die Stimmung in den User-Reviews. Unseren Test zur PC-Version von The Last of Us: Part 1 könnt ihr natürlich ebenfalls nachlesen, der aufgrund der zahlreichen technischen Probleme mit einer Abwertung daherkommt.

Die Patch Notes zu Update 1.0.3.0 findet ihr - wie bereits erwähnt - auf Seite 2 dieses Artikels.

Was habt ihr bisher für Erfahrungen mit der PC-Version von The Last of Us: Part 1 gemacht? Wie gut läuft das Spiel bisher auf euren Systemen? Auf welche Probleme oder technischen Stolpersteine seid ihr möglicherweise gestoßen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!