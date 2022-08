The Last of Us: Endlich gibt's erste Szenen aus der TV-Serie!

Ein erster richtiger Trailer zu The Last of Us lässt noch immer auf sich warten. Über einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende TV-Serie können sich Fans dennoch freuen. HBO hat einen Ausblick auf die kommenden hauseigenen Projekte veröffentlicht - und darin lassen sich auch 20 Sekunden Videomaterial zu The Last of Us finden.

The Last of Us: Das zeigt der erste Mini-Teaser!

Dieser Mini-Teaser zeigt nicht nur Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones) und Bella Ramsey (Game of Thrones, His Dark Materials) als Joel und Ellie. So lässt sich auch Nick Offerman (Parks and Recreation, The Lego Movie) in der Rolle von Bill sehen, während wir einen ersten Blick auf die Zombie-artigen Clicker erhaschen.

Wir wollen euch aber nicht zu lange auf die Folter spannen: Die ersten Szenen aus The Last of Us findet ihr in dem folgenden Video ab Minute 01:42 - neben The Last of Us sind darin auch Ausschnitte weiterer HBO-Projekte, wie zum Beispiel Our Flag Means Death, zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die wichtigsten Infos zur Last of Us-Serie

Um was geht’s? Bei der HBO-Serie handelt es sich um eine direkte Adaption des Videospiels vom Entwicklerstudio Naughty Dog. Die Geschichte soll aber auch erweitert, die Welt und Charaktere um neue Einblicke und Hintergründe ausgebaut werden, der etablierten Handlung der Vorlage will man aber nicht widersprechen.

Im Kern dreht sich die Story von The Last of Us um die beiden Überlebenden Joel und Ellie, die sich mehrere Jahre nach dem Weltuntergang durch ein postapokalyptisches Amerika schlagen, um ein Heilmittel gegen den Cordyceps-Pilz zu finden, der Menschen in blutrünstige Monster verwandelt. Eine recht klassische Prämisse für einen Vertreter des Zombie-Genres.

The Last of Us erscheint übrigens bald für den PC. Alle Infos dazu findet ihr in dem folgenden Artikel:

237 21 The Last of Us Erste Bilder zeigen aufgebohrte PC-Grafik

Wann geht’s los? The Last of Us hat zum aktuellen Zeitpunkt keinen offiziellen Release-Termin. Bisher ist lediglich bekannt, dass die TV-Serie definitiv nicht 2022 starten wird, Fans dürfen also frühestens irgendwann 2023 mit dem Release rechnen.

Wie viele Staffeln sind geplant? Während die erste Season zehn Folgen umfasst, könnte sich die komplette Serie über acht Staffeln hinweg erstrecken. Das ist jedoch nicht in Stein gemeißelt und es muss sich erst zeigen, wie sich The Last of Us nach seinem Release entwickelt.

Wer tritt auf? Die folgenden Darsteller spielen in The Last of Us mal kleinere, mal größere Rollen:

Pedro Pascal als Joel

Bella Ramsey als Ellie

Gabriel Luna als Tommy

Nick Offerman als Bill

Anna Torv als Tess

Merle Dandridge als Marlene

Lamar Johnson als Henry

Keivonn Woodard als Sam

Storm Reid als Riley

Nico Parker als Sarah

Troy Baker

Ashley Johnson

Für Produktion und Regie sind Kantemir Balagow, Ali Abbasi, Jasmila Zbanic, Neil Druckman und Craig Mazin verantwortlich.

Wo kann ich das gucken? In den USA wird The Last of US auf dem Sender HBO ausgestrahlt, den es hierzulande (noch) nicht gibt. Damit wird die Serie in Deutschland höchstwahrscheinlich bei Sky beziehungsweise Wow landen.

Kommende Spieleverfilmungen: Falls ihr euch dafür interessiert, was neben The Last of Us noch alles für Spiele als Film oder TV-Serie adaptiert werden, können wir euch natürlich weiterhelfen. In der folgenden Übersicht findet ihr die wichtigsten Infos zu Projekten wie Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 2, Borderlands, Call of Duty oder Watch Dogs:

227 6 Vom Spiel ins Kino Kommende Spiele-Verfilmungen 2022 und darüber hinaus

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Last of Us-Serie? Freut ihr euch auf die Adaption des Spiels oder hättet ihr das gar nicht erst gebraucht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!