The Mandalorian wird nicht nur als TV-Serie auf Disney+ fortgesetzt

Der Weltraum-Western um The Mandalorian expandiert: Die erste Live-Action-Serie des Star-Wars-Universums wird nicht nur mit einer zweiten und dritten Staffel auf dem Streamingdienst Disney+ fortgesetzt, sondern auch im Zuge mehrerer Bücher und Comics - wie offiziell von Lucasfilm bekannt gegeben wurde.

Welche Bücher gibt es zu The Mandalorian?

Disney hat die folgenden Romane und Bücher angekündigt, die die Geschichte um den titelgebenden Kopfgeldjäger (Pedro Pascal aus Game of Thrones) weiter vertiefen sollen:

The Art of The Mandalorian (Season 1) von Phil Szostak und Doug Chiang - Buchband mit allen Konzeptzeichnungen und Artworks zu Staffel 1 von The Mandalorian.

von Phil Szostak und Doug Chiang - Buchband mit allen Konzeptzeichnungen und Artworks zu Staffel 1 von The Mandalorian. The Mandalorian: The Ultimate Visual Guide von Pablo Hidalgo - Detailliertes Lexikon zu allen Charakteren, Droiden, Waffen, Raumschiffen und Co. der ersten Staffel The Mandalorian vom »Hüter des Kanons« Pablo Hidalgo.

von Pablo Hidalgo - Detailliertes Lexikon zu allen Charakteren, Droiden, Waffen, Raumschiffen und Co. der ersten Staffel The Mandalorian vom »Hüter des Kanons« Pablo Hidalgo. The Mandalorian: Original Novel von Adam Christopher - An erwachsene Leser gerichteter Roman, der eine neue Geschichte um den titelgebenden Serienhelden erzählt.

von Adam Christopher - An erwachsene Leser gerichteter Roman, der eine neue Geschichte um den titelgebenden Serienhelden erzählt. The Mandalorian: Allies & Enemies von Brooke Vitale - Ein Roman für jüngere Leser von vier bis acht Jahren geeignet.

von Brooke Vitale - Ein Roman für jüngere Leser von vier bis acht Jahren geeignet. The Mandalorian: 8x8 Storybook (Arbeitstitel) von Brooke Vitale - Kinderbuch zur ersten Staffel The Mandalorian.

(Arbeitstitel) von Brooke Vitale - Kinderbuch zur ersten Staffel The Mandalorian. The Mandalorian: Junior Novelization von Joe Schreiber - Romanfassung zu Staffel 1 von The Mandalorian für jugendliche Leser.

Welche Comics gibt es zu The Mandalorian?

Zusätzlich dürfen sich Star-Wars-Fans über Comics und Graphic Novels zu The Mandalorian freuen - zu denen aktuell jedoch nur spärliche Informationen geteilt wurden.

Sämtliche Comics zu The Mandalorian werden von Marvel und IDW Publishing veröffentlicht, während sich Studios wie Titan, Crayola und Co. an die Geschichten und Zeichnungen setzen.

Zumindest ein Projekt steht aber schon mal fest: Eine Graphic Novel von Screen Comix wird die Geschichte von The Mandalorian nacherzählen - freigegeben für alle Altersgruppen.

Wie geht es mit The Mandalorian in Film & TV weiter?

Staffel 2 von The Mandalorian startet im Oktober 2020 auf Disney+. Für die neuen Folgen soll ein Fan-Liebling aus den Animationsserien The Clone Wars und Rebels zurückkehren, während wohl auch der Auftritt eines altbekannten Kopfgeldjägers bevorsteht. Ein völlig neuer Charakter aus den Nachspiel-Romanen verspricht sogar einen recht spektakulären Plot-Twist für die zweite Season The Mandalorian.

Parallel dazu befindet sich bereits eine dritte Staffel von Jon Favreau und Dave Filoni in Arbeit - konkrete Informationen hierfür halten sich dennoch in Grenzen. In der Zwischenzeit stellte der Co-CEO von Disney, Alan Horn, die Möglichkeit in den Raum, dass The Mandalorian sogar als (Kino-)Film fortgesetzt wird.

Außerdem wurde bereits in Erwägung gezogen, dass Nebencharaktere aus The Mandalorian wie zum Beispiel Cara Dune (Gina Carano) oder Greef Carga (Carl Weathers) ihre persönlichen Spin-offs erhalten könnten. Für Disney+ sind unter anderem schon Star-War-Serien um Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) und Cassian Andor (Diego Luna) in Arbeit.