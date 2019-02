The Outer Worlds, das neue Rollenspiel des Fallout-Entwicklerstudios Obsidian Entertainment, könnte womöglich am 6. August 2019 erscheinen. Das behauptete zumindest ein paar Stunden lang die Datenbank von Steam.

Wie man der History der Datenbank entnehmen kann, wurde dieser Release-Termin für The Outer Worlds am frühen Morgen des 22. Februars als Information auf Steam eingetragen. Noch am selben Tag und nur knapp 18 Stunden später, haben die Entwickler dieses angebliche Veröffentlichungsdatum aber wieder aus der Datenbank entfernt.

Leak oder nur ein Versehen?

Es ist nun unklar, ob dies nur ein Missgeschick war, ob Obsidian einfach irgendeinen Termin als Platzhalter eingetragen hat, oder ob dadurch für The Outer Worlds tatsächlich der 6. August 2019 als Release-Termin geleakt wurde. Auch im Outer-Worlds-Subreddit spekulieren die Fans über das kleine Info-Häppchen, fürchten aber, das sich solche Leaks nur selten bewahrheiten.

Wann also erscheint The Outer Worlds? Auf jeden Fall dürfte das Science-Fiction-Rollenspiel, das übrigens die Unreal Engine 4 nutzt und entsprechend schick aussieht, noch 2019 erscheinen. Das sagt aktuell auch wieder die offizielle Produktseite auf Steam. Der 6. August ist zwar ein durchaus realistischer Termin, doch bis sich Obsidian noch einmal offiziell zu dem Thema äußert, bleibt es vorerst ein unbestätigter Leak.

