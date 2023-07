Ausgerechnet Geralts Füße sorgen in The Witcher 3 für einen schrägen »Aha«-Moment

Auch acht Jahre nach Release noch ein stattlicher Anblick: Der barfüßige Geralt!

Keine Sorge: Dass wir diesen Artikel mit einem nackten Fuß eröffnen, hat nichts mit unseren persönlichen Präferenzen zu tun, sondern durchaus mit dem Inhalt dieser Meldung, versprochen! Außerdem ist der badende Geralt einfach zu hübsch, um ihn nicht noch ein dreihunterachtzehntes Mal anzugaffen.

Es geht tatsächlich um Füße. Denn ausgerechnet Geralts Quadratlatschen beweisen einmal mehr, wie irre detailverliebt The Witcher 3 ist. Das Rollenspiel ist riesengroß und dennoch hat CD Projekt Red offenbar selbst an scheinbare Belanglosigkeiten gedacht, die unterm Strich aber enorm wichtig für die Immersion sind.

Sogar Dialoge richten sich nach Geralts Füßen

Geralt von Riva ist Monsterschlächter, Liebhaber, Ziehpapa und offenbar auch ein großer Anhänger des Gehens bloßen Fußes. Zumindest ist er das im Savegame von Reddit-User gutekx12, denn dort pfeift der Hexer auf modische Lederstiefel, in denen man doch ohnehin nur eklig viel schwitzt.

Er geht barfuß und darauf reagiert sogar die Spielwelt. Im Rahmen der Blood-and-Wine-Quest Wo Kinder spielen, fliegen die Fetzen muss Geralt mit einem Schuhputzer sprechen. Der Knabe bietet dem Hexer an, ihm kostenlos die Stiefel zu schrubben.

An dieser Stelle wird es interessant. Denn wenn Geralt Stiefel trägt, schaut er an sich herab und antwortet daraufhin, dass sein Schuhwerk doch sauber sei. Und wenn er barfuß ist? Hier würden sich viele Rollenspiele wohl eine Blöße geben, indem der Dialog dennoch gleich abläuft. Nicht so in The Witcher 3: Geralt schaut auf seine nackten Natursohlen und verkündet dann, dass er es jüngst bevorzuge, barfuß zu laufen.

Na, konntet ihr beim Lesen auch kaum die Füße stillhalten? Was sagt ihr zu diesem alternativen Ablauf des Quest-Dialogs? Kennt ihr noch weitere absolut erstaunliche Details in The Witcher 3, über die eurer Meinung nach zu wenig gesprochen wird? Gibt es in euren Augen andere Rollenspiele, in denen an solche Kleinigkeiten ebenfalls gedacht wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!