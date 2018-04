The Witcher - Geralts erstes Abenteuer gratis auf GOG erhältlich

GOG.com verschenkt The Witcher: Enhanced Edition und ein Kartenfass für Gwent: The Witcher Card Game. Um beides abzustauben, müsst ihr nur ein Newsletter-Abonnement auf der Online-Plattform abschließen und erhaltet dann CD Projekts erste Videospielumsetzung der bekannten Buchreihe.

Die GOG-Aktion ist schon etwas älter, doch können sich immer noch alle angehenden Hexer ihre Gratis-Version sichern. Nach dem Download des Spiels kann man den Newsletter natürlich wieder abbestellen. Das Angebot für die kostenlose Kopie der Enhanced Edition von The Witcher findet ihr auf GOG.com.

Rund ein Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung von The Witcher verbesserte die Enhanced Edition vor allem die Grafik und die Technik des Fantasy-Abenteuers. Außerdem bekam das Kampfsystem einige Überarbeitungen und das Inventar wurde benutzerfreundlicher. Auch die deutsche wie englische Sprachausgabe bekam ein Feintuning spendiert.

Zwar gilt der erste Teil der Witcher-Reihe nicht als unumstößliches Meisterwerk, Fans des Hexers wollen aber sicher noch einmal den Anfang seiner Legende miterleben. Und wer bisher noch nie gegen Striegen, Ertrunkene und sonstige Monstergeschöpfe angetreten ist, hat nun eine sehr kostengünstige Gelegenheit, diese Spielelücke zu schließen.

