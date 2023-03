Um an die Rolle in The Witcher zu kommen, war Henry Cavill »richtig nervig«, sagt Showrunnerin

Henry Cavill hat nicht lockergelassen, um den weißhaarigen Hexer zu verkörpern.

Henry Cavill liebt das Witcher-Universum. Das hat der Schauspieler schon oft genug betont, egal ob Bücher oder Videospiele. Für viele Fans war Cavills Rolle als Protagonist in der Witcher-Serie ein großer Pluspunkt – um die aber zu erhalten, war er wohl übermäßig aufdringlich und nervig.

Das sagt jedenfalls die Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich laut Vulture. Als Cavill von der Arbeit an einer Witcher-Serie erfuhr, wollte er sich schnellstmöglich mit Hissrich treffen – obwohl sie noch nicht einmal begonnen hat, das Drehbuch zu schreiben. Er war richtig nervig. , so Hissrich.

Auch Cavill gab zu, sehr häufig nach Neuigkeiten über die Rolle zu fragen:

Das war etwas, das ich nicht an mir vorbeiziehen lassen wollte, ohne mein Bestes zu geben. Ich nervte ständig meine Agenten. Sie meinten, sie sind noch nicht bereit.

Am Ende gab Hissrich doch nach: Schlussendlich habe ich gesagt ›Ich treffe mich mit dir. Die Show hat noch kein grünes Licht erhalten. Da ist nichts.‹ Ich meinte, ›danke. Jetzt muss gehen und die Show schreiben.‹

Gegen 206 Bewerber hat sich Henry Cavill letztlich durchgesetzt. Laut eigener Aussagen hat er sich dabei nicht an der Buchbeschreibung, sondern am Spiele-Geralt orientiert. Allzu lange blieb er aber doch nicht das Gesicht für Geralt von Riva: Nach Staffel 3 wird ihn Liam Hemsworth in der Serie ersetzen – das lässt Fans nun wütend zurück. Dafür könnten wir den Star vielleicht bald in einer neuen, düsteren Rolle erleben: In einer Amazon-Serie zu Warhammer 40.000!

1:59 The Witcher - Der erste Trailer zur Netflix-Serie ist da

Wenn ihr nochmal einen Blick auf Henry Cavill als Geralt von Riva werfen wollt, dann könnt ihr das gleich hier oben mit dem ersten Trailer der Serie machen.

Was haltet ihr von Henry Cavill als Witcher-Star? Ist sein Weggang ein großer Verlust oder traut ihr auch Liam Hemsworth die Rolle als Schlächter von Blaviken zu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!