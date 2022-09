Rience spürte am eigenen Leib, dass man Yennefer besser nicht verärgert. Seitdem trägt der Feuermagier eine schwere Brandnarbe im Gesicht. Wir wollen euch nicht spoilern, falls ihr die Folgen noch nicht kennt, aber der Antagonist spielt eine wichtige Rolle in der aktuellen Staffel 2 der Witcher-Serie auf Netflix.

Allem Anschein nach wird die Rolle von Rience für Staffel 3 neu besetzt. Stimmen die Insider-Infos, ersetzt Netflix den Schauspieler Chris Fulton durch Sam Woolf. Das behauptet die Website Redanian Intelligence, die bereits häufig durch korrekte Vorhersagen auf sich aufmerksam machen konnte.

Wer ist Sam Woolf?

Auf der RI-Website seht ihr übrigens Bilder, die Sam Woolf bereits am Set von Staffel 3 zeigen sollen. Laut Redanian Intelligence liegen die Bilder schon länger vor. Allerdings sei aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Schauspieler nicht sofort klar geworden, dass es sich um Sam Woolf handele. Anonyme Quellen hätten dies aber nun bestätigt. Über die Gründe für einen Wechsel ist nichts bekannt.

Falls euch der Schauspieler nichts sagt: Sam Woolf übernimmt die Rolle von Prinz Edward in der fünften Staffel von The Crown auf Netflix. Außerdem lieh er der Figur Birstan in Assassin's Creed Valhalla seine Stimme. Auf Twitter könnt ihr ihn euch anschauen:

Indes ranken sich mehr Mythen als Fakten um das neue Spiel im Witcher-Universum:

Was wissen wir über Staffel 3?

Nun, wir wissen auf jeden Fall, dass eine dritte Staffel bereits produziert wird! Eine gute Nachricht für Fans, schließlich sind Serien und Filme stark vom oftmals schwankenden Interesse der Zuschauer abhängig.

Staffel 2 konnte aber an den durchaus überraschenden Megaerfolg der ersten Season anschließen. Nach insgesamt über 540 Millionen geschauten Stunden von Staffel 1 sammelten die neuen Folgen ebenfalls gigantische 460 Millionen Stunden, wie Variety berichtet. Damit erreichen beide Staffeln die Top 10 der meist geschauten Sendungen auf Netflix.

So war es für Netflix eine einfache Mathematikstunde, dass sich wahrscheinlich auch eine dritte Staffel lohnen würde. Und: Weitere Witcher-Programme auf Netflix, darunter die Serie Blood Origin, sollen den Erfolgslauf der Roman- und Spieladaption noch ausbauen.

Freut ihr euch auf Season 3 von Netflix' The Witcher? Wie steht es mit Blood Origin oder anderen Ablegern? Oder bleibt The Witcher für euch in erster Linie das Spiel? Die Romane? Von allem ein bisschen? Schreibt uns gerne in die Kommentare!