Es klingt ganz so, als wäre Geralt definitiv Teil von The Witcher 4

Der weiße Wolf, wie Geralt oft auch genannt wird, ist das Gesicht der Witcher-Reihe. Doch ab 2025 könnte sich das ändern!

Dass CD Projekt Red derzeit gleich an mehreren Projekten im Universum von The Witcher arbeitet, ist kein Geheimnis. Ganz besonders von Fans herbeigesehnt wird aber natürlich Teil 1 der neuen Trilogie, die unter dem Namen The Witcher: A New Saga Begins zusammengefasst wird.

Jetzt gibt es ein kleines, aber spannendes neues Info-Häppchen von den Machern selbst. In einem Interview mit Lega Nerd sprach der Game Director Sebastian Kalemb über Projekt Polaris, das landläufig als The Witcher 4 geführt wird.

Der Entwickler erklärt, man könne aufgrund des großen zeitlichen Abstands bis zum Release nicht davon ausgesehen, dass alle Spieler mit der Marke vertraut seien.

Daher sei The Witcher 4 so angelegt, dass es sowohl neue Spieler anspricht, die bisher nichts mit The Witcher am Hut hatten, als auch Fans der ersten Stunde, die mehr von und mit Geralt erleben wollen.

Kalemb sagt:

Das nächste Kapitel wird erst in ein paar Jahren erscheinen, viele Jahre nach dem letzten Teil von The Witcher. Wir können nicht ausschließlich das Publikum ansprechen, das die Saga bereits mag. Wir müssen eine neue Community erschaffen. Ich kann sagen, das [The Witcher 4] ein sehr guter Einstiegspunkt für Neulinge sein wird. Aber wir werden auch diejenigen nicht vergessen, die die Saga lieben und weiterhin Geralts Heldentaten erleben wollen.

Das klingt sehr danach, als wäre Geralt für den neuen Teil nicht auf dem Abstellgleis gelandet! In welcher Form und welchem Umfang der berüchtigte Hexer auftauchen wird, ist jedoch aktuell unklar.

Bisher war unklar, ob Geralt von Riva überhaupt Teil der neuen Spiele werden würde – oder ob beispielsweise Ciri als neue Protagonistin seinen Platz einnimmt, wie oft in Fan-Kreisen spekuliert wird:

Es wird aktuell angenommen, dass The Witcher: A New Saga Begins erst 2025 oder später erscheinen wird. CD Projekt plant jedoch, die Trilogie eng beieinander zu veröffentlichen – man will nicht, dass viele Jahre oder gar Konsolen-Zyklen zwischen den Releases stehen.

The Witcher 4 wird das erste Spiel des Studios nach dem Abschluss aller DLC- und Update-Arbeiten an Cyberpunk 2077 mit der Unreal Engine 5. Die hauseigene RedEngine, die seit The Witcher 2 von 2011 durchgehend im Einsatz ist, hat dann ausgedient.

Was haltet ihr von den Aussagen bezüglich Geralt? Wünscht ihr euch ein Wiedersehen mit dem Schlächter von Blaviken oder würdet ihr euch auf einen ganz neuen Ansatz freuen? Schreibt uns gern unten in den Kommentaren!