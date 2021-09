Was ist noch besser als richtig gute Strategie- und Rollenspielklassiker? Geschenkte Strategie- und Rollenspielklassiker! Zum 10-jährigen Jubiläum von THQ Nordic gibt es gerade das Action-Rollenspiel Titan Quest und die Rundenstrategie Jagged Alliance gratis auf Steam zum Abholen. Die Aktion läuft vom 16. September um 19 Uhr bis zum 23. September. Obendrauf gibt's außerdem ein Probewochenende für den Echtzeit-Taktik-Hit Desperados 3.

Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob der kostenlose Download sich für euch lohnt, dann liefern wir hier eine Auffrischung.

Titan Quest: Anniversary Edition

Genre: Action-Rollenspiel | Release: 31. August 2016 | Entwickler: Iron Lore Entertainment, THQ Nordic

Für wen spannend? Sind hier zufällig Diablo-Fans anwesend? Ja? Denn ihr werdet sehr wahrscheinlich auch mit Titan Quest großen Spaß haben. Das Action-Rollenspiel erinnert an den meisten Stellen sehr an sein großes Vorbild, versetzt euch aber in das antike Griechenland, Ägypten und Asien, wo ihr gegen mythologische Kreaturen kämpft. Zusätzlich zur Kampagne könnt ihr eigene Maps bauen und im Online-Koop eure Freunde herausfordern.

Was steckt in der Anniversary Edition? Ihr bekommt Titan Quest in der aufgefrischten Anniversary Edition, die neben diversen technischen und grafischen Verbesserungen auch Mod-Support und einen Steam Workshop spendiert bekommen hat. Auch neue Gegner und Helden wurden hinzugefügt. Ab dem 16. September um 19 Uhr findet ihr die Gratis-Version hier:

Hier geht's zum Download

Jagged Alliance: Gold Edition

Genre: Strategie | Release: 2. Juni 1994 | Entwickler: Sir-Tech, Madlab Software

Für wen spannend? Wer Fan von taktischen Rundenkämpfen ist, der muss eigentlich auch einen der Urväter gespielt haben - wenigstens, um auf Partys damit anzugeben. Der erste Teil von Jagged Alliance bietet eine einzigartige Mischung aus Taktik-Kämpfen, Rollenspiel-Charakterentwicklung und Budgetverwaltung. Denn ihr befehligt eine Truppe von Söldnern - und die besteht statt aus gesichtslosen NPCs aus echten Charakterköpfen, die ihr über die Zeit lieb gewinnt und zu großartigen Kämpfern macht.

Was steckt in der Gold Edition? In der auf modernen Systemen laufenden Steam-Version von Jagged Alliance steckt nicht nur der erste Teil der Reihe, sondern auch das Spin-Off Jagged Alliance: Deadly Games. Ab dem 16. September um 19 Uhr findet ihr die Gratis-Version hier:

Hier geht's zum Download

Wer übrigens gerne auch die Nase in frisch erschienene Strategiespiele stecken möchte, sollte unbedingt mal in unseren GameStar-Podcast reinhören. Dort urteilt der Rat der hohen Strategen (also Micha, Maurice, Steinwallen und Reiner), dass 2021 ein ganz vorzügliches Strategie-Jahr ist:

Link zum Podcast-Inhalt

Außerdem: Desperados 3 im Free Weekend

Falls hier noch nichts für euch dabei ist, dann könnt ihr zuletzt auch noch das Echtzeit-Taktikspiel Desperados 3 im Free Weekend auf Steam genießen. Von 16. bis zum 20. September um jeweils 19 Uhr könnt ihr euch das komplette Spiel herunterladen und nach Herzenslust bis Ablauf des Free Weekends spielen. Warum wir euch das wärmstens empfehlen, könnt ihr in unserem Test zu Desperados 3 nachlesen:

205 37 Mehr zum Thema Das beste Echtzeit-Taktikspiel seit Commandos 2

Habt ihr die Klassiker bereits gespielt oder werdet ihr bei der Gratis-Aktion zuschlagen? Verratet es uns in den Kommentaren!