Titanfall 2 erreicht plötzlich höhere Steam-Spielerzahlen als zum Steam-Release, woran liegt’s?

Titanfall 2 ist ein toller Shooter! Das haben wir jedenfalls schon 2016 in unserem Test behauptet. Auch mit herausragenden 94 Prozent positiver Bewertungen auf Steam ist das Spiel unter Fans äußerst beliebt. Eine große Zielgruppe konnte der Titel aber weder zum Release auf EAs Plattform 2016 noch bei der Steam-Veröffentlichung 2018 erreichen und floppte somit an der Kasse.

Jetzt erlebt Titanfall 2 aber einen regelrechten Boom der Spielerzahlen! Über 20.000 Spieler haben sich am 1. September laut SteamDB in die Schlacht begeben. Das sind deutlich mehr als noch zum Steam-Release 2018, da waren es weniger als 14.000 User.

Wir haben euch schon im vergangenen Jahr dazu geraten, Titanfall 2 eine Chance zu geben:

Was ist der Grund?

Die Ursache des plötzlichen Aufschwungs ist wohl der dicke Rabatt, der den Shooter auf Steam gerade so attraktiv macht: Gerade mal 4,79 Euro müsst ihr auf den Tisch legen, ihr spart euch damit ganze 84 Prozent.

Dank des Sales sind die Spielerzahlen fast so hoch wie am Free Weekend im April 2021, als über 27.000 Steam-User gleichzeitig in ihre Mechs stiegen. Vielleicht wird aber dieser Rekord noch gebrochen, denn immerhin gilt das Angebot noch bis zum 13. September!

Währenddessen sind übrigens auch die Crysis-Spiele und Medal of Honor-Titel stark reduziert. Zur Angebots-Übersicht geht’s hier entlang.

Warum ist Titanfall 2 damals so gefloppt?

Titanfall 2 überzeugte mit einer grandiosen Story-Kampagne und einem spaßigen Multiplayer-Part. Allgemein übertraf der Shooter seinen Vorgänger in fast allen Belangen. Trotzdem verkaufte sich das Spiel enttäuschend. Das lag vermutlich auch an der starken Konkurrenz.

Titanfall 2 erschien nämlich im Oktober 2016 - und damit fast zeitgleich mit CoD: Infinite Warfare und Battlefield 1. Shooter-Fans waren also schon mehr als ausgelastet.

Schon im Dezember 2021 sind die Zahlen für eine gewisse Zeit beachtlich gestiegen, als die Fan-Mod Northstar erschien und private Server erlaubte. Alle Infos dazu findet ihr hier:

Werdet ihr Titanfall 2 nun eine Chance geben oder habt ihr den Mulitplayer-Shooter vielleicht schon längst gespielt? Und wenn ja, empfehlt ihr es auch weiter? Immerhin hat die Story-Kampagne einen herausragenden Ruf. Schreibt es uns gerne in die Kommentare!